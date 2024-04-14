США проведуть військові навчання в космосі: протидіятимуть супутнику розміром з холодильник

Космічні сили США планують провести перші військові навчання у космосі, покликані змоделювати відповідь на “орбітальну агресію”. У місії будуть задіяні два супутники, один з яких імітуватиме апарат потенційного противника.

Про це повідомляє видання ArsTechica.

До навчань на орбіті під назвою Victus Haze Космічні сили США планують залучити компанії Rocket Lab і True Anomaly, які нададуть для цієї місії власні супутники.

Апарат True Anomaly Jackal, розміром із холодильник, виступить у ролі супутника ймовірного супротивника США — наприклад, Китаю чи Росії. Він почне виконувати “загрозливі” маневри: наприклад, наблизиться до американського космічного апарату або зробить ще щось несподіване.

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Супутник Rocket Lab буде запущений на першу вимогу для відстеження дій “апарата противника” — це допоможе продемонструвати здатність Космічних сил США реагувати на можливі загрози. Згодом, якщо все піде за планом, супутники поміняються місцями.

“Коли інша країна запускає об'єкт у космос і ми не знаємо, що це за об'єкт, які його наміри та можливості, ми маємо змогу полетіти та з'ясувати, що це за штука”, — пояснив зміст цієї місії заступник керівника космічних операцій Космічних сил США генерал Майкл Гетлейн .

Попередньо космічні навчання заплановано на осінь 2025 року.

Нагадаємо, у березні цього року у МЗС Росії заявили, що російській владі відомо про спроби розвідки США використовувати комерційні супутникові мережі, зокрема SpaceX. У Кремлі попередили, що такі дії роблять ці супутники “законними цілями” для військових.

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