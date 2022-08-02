США провели успішну антитерористичну операцію: ліквідовано лідера “Аль-Каїди” - ЗМІ

Удар з безпілотника ЦРУ було завдано по одному з будинків у столиці Афганістану Кабулі, в якому перебував лідер терористів Айман аз-Завахірі.

У ніч проти 2 серпня у Білому домі заявили про проведення успішної антитерористичної операції.

У повідомленні в Twitter анонсували, що подробиці цієї операції незабаром повідомить президент США Джо Байден.

“Сьогодні ввечері о 19:30 за східним часом (о 2:30 за Києвом — ТСН) президент Байден виступить із коментарями щодо успішної антитерористичної операції”, - йдеться у повідомленні.

Тим часом з посиланням на власні джерела Reuters повідомляє, що мова йде про ліквідацію лідера “Аль-Каїди” Аймана аз-Завахірі, який керував цією терористичною мережею від 2011 року, від моменту ліквідації Усами Бен Ладена.

Один із американських чиновників на умовах анонімності повідомив агентству, що в неділю, 31 липня, було завдано удар з безпілотника ЦРУ по одному з будинків у столиці Афганістану Кабулі, в якому перебував лідер терористів.

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Речник "Талібану" Забіхуллах Муджахід підтвердив, що удар відбувся, і рішуче засудив його, назвавши порушенням "міжнародних принципів". Про те, хто був ціллю удару американців, влада Афганістану не повідомляє.

Відомо, що Айман аз-Завахірі раніше був єгипетським лікарем-хірургом. Як один з лідерів "Аль-Каїди" він був причетним до координації атаки 11 вересня 2001 року, під час якої чотири цивільні літаки були захоплені та врізалися у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, Пентагон біля Вашингтона та поле в Пенсільванії, убивши майже 3000 осіб.

Нагадаємо, на північному заході Сирії у жовтні 2021 року внаслідок авіаудару США загинув один із високопоставлених ватажків терористичної організації "Аль-Каїда" Абдул Хамід аль-Матар.

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