США провели секретну операцію в Ормузькій протоці: Трамп розкрив подробиці

Дональд Трамп / © Associated Press

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США провели таємну військову операцію, щоб захистити торговельні судна в Ормузькій протоці. Завдяки цьому на світовий ринок успішно потрапило понад 100 мільйонів барелів нафти.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїх соціальних мережах.

Що відомо про секретну операцію США в Ормузькій протоці

«Минулого місяця я віддав наказ нашим великим Збройним силам США провести секретну місію з підтримки нафтових танкерів та інших комерційних суден, що проходять через Ормузьку протоку. Сьогодні я радий оголосити, що результатом цих зусиль стало те, що понад 100 мільйонів барелів нафти успішно пройшли через протоку і потрапили на відкритий ринок», — заявив американський лідер.

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Він уточнив, що в межах цієї місії безпечний шлях через стратегічно важливу протоку було забезпечено для понад 200 комерційних суден. Дональд Трамп також підкреслив, що наразі контроль над Ормузькою протокою здійснюють США, а не влада Ірану.

«Їх армія розгромлена, а їх економіка знищена. Для Ірану все скінчилося!», — резюмував Трамп.

Війна в Ірані — останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран «занадто довго затягував переговори щодо угоди», та зробив гучне попередження Тегерану.

Попри це в ніч проти 10 червня Іран здійснив запуск ракет і безпілотників у напрямку американських баз на Близькому Сході.

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Також ми писали, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Америка «дуже близька» до досягнення угоди. За його словами, це може статися наступного тижня або через кілька місяців.

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