Ракета Minuteman / © Getty Images

Командування глобальних ударів Повітряних сил США 5 листопада здійснило тестовий запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III з бази Ванденберг у Каліфорнії.

Про це повідомила пресслужба Космічної військової бази Ванденберг.

Мета тестового запуску Minuteman III

Запуск, який отримав позначення GT 254, мав на меті перевірити надійність, бойову готовність і точність системи МБР — «ключового елемента національної оборони США».

Як зазначається у повідомленні, випробування проводив екіпаж 625-ї ескадрильї стратегічних операцій із використанням системи Airborne Launch Control System (ALCS), розташованої на борту літака ВМС США E-6B Mercury.

Тест мав підтвердити ефективність і постійну готовність ALCS — резервної системи командування та контролю ядерних сил.

«GT 254 — це не просто запуск, а всебічна оцінка здатності системи виконувати своє критичне завдання. Дані, зібрані під час випробування, мають вирішальне значення для підтримки надійності та точності цієї зброї», — зазначив командир 576-ї льотної випробувальної ескадрильї підполковник Каррі Рей.

Деталі запуску американської МБР та результати

Запуск відбувся на Західному випробувальному полігоні бази Ванденберг. У пресрелізі наголошується, що це частина регулярних планових тестів, спрямованих на перевірку технічного стану системи Minuteman III з дотриманням найвищих стандартів безпеки.

«Це випробування підтвердило надійність, гнучкість і модульність системи. Ретельна робота команди AFGSC гарантує, що ядерні сили США залишаються на найвищому рівні готовності», — підкреслив командир 377-ї групи випробувань і оцінювання полковник Дастін Гармон.

Як уточнюється, саме 377-ма група, що є єдиною у ВПС США, спеціалізується на тестуванні міжконтинентальних балістичних ракет і відповідала за планування та контроль проведення цього запуску.

Пресслужба бази Ванденберг повідомила, що бойовий блок неозброєної ракети пролетів близько 4200 миль (приблизно 6750 км) і успішно досяг випробувального полігону імені Рональда Рейґана на атолі Кваджалейн, розташованому на Маршаллових островах.

На полігоні, оснащеному високоточними радарами, оптичними сенсорами та телеметричними системами, було зібрано важливі дані про фінальну фазу польоту ракети.

Зазначається, що у випробуванні взяли участь військові з усіх трьох ракетних крил Командування глобальних ударів ВПС США (AFGSC). Технічну підтримку забезпечували фахівці 90-го ракетного крила з бази Ф.Е. Воррен у штаті Вайомінг.

«Поки ми модернізуємося до системи Sentinel, ми повинні зберігати повну готовність чинного флоту Minuteman III. Тест GT 254 допомагає виконувати це завдання, забезпечуючи точність і надійність», — зазначив командувач Командування глобальних ударів ВПС США генерал Девіс.

Що відомо про ракету Minuteman III?

LGM-30G Minuteman III — це ключова американська міжконтинентальна балістична ракета, яка є єдиною МБР шахтного базування на озброєнні ВПС США від 1970 року. Ракета має значний радіус дії — 13 тис. км. Її найближчим аналогом у СРСР була легка балістична ракета 15Ж58 (комплекс «Тополь»).

Реакція України на запуск американської МБР

Запуск ракети Minuteman III прокоментував керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

«США зробили тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III без ядерної БЧ. Трамп також вміє гратися в ескалацію, і краще за путіна», — йдеться в повідомленні Коваленка.

До слова, в кінці жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї «на рівній основі» з Росією та Китаєм. Ця заява може скасувати десятиліття ядерної політики США, оскільки востаннє Штати проводили такі тести 1992 року. За словами Трампа, це відповідь на випробувальні програми інших країн.