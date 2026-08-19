США проводять приховану операцію з транспортування нафти через Ормуз

Ормузька протока / © Associated Press

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США непублічно організували судноплавний коридор через Ормузьку протоку, яким щодня перевозять мільйони барелів нафти. Операція триває вже кілька тижнів і допомагає частково відновити постачання нафти на світовий ринок.

Про це Axios повідомили двоє американських чиновників, знайомих із ситуацією.

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За їхніми словами, у межах операції через південний канал протоки вздовж узбережжя Оману щодня проходять 15-20 танкерів. Наразі через протоку вивозять близько 10 млн барелів нафти на добу — приблизно половину обсягу, який транспортувався до війни.

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Як працює коридор

Американські військові не лише супроводжують танкери, які вже завантажені нафтою. Вони також допомагають порожнім суднам зайти до Перської затоки з боку Аравійського моря через Ормузьку протоку.

Танкери прямують до портів країн регіону, завантажуються нафтою, після чого повертаються тим самим маршрутом.

За даними Axios, операцію координує спеціальна група, розташована у штабі армії США у Форт-Брегзі, штат Північна Кароліна. Вона співпрацює з партнерами в країнах Перської затоки.

Щодня військові формують списки суден, які мають вийти з Перської затоки через Ормузьку протоку, а також порожніх танкерів, які мають зайти до регіону.

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Судна проходять протокою організованими колонами у визначені часові проміжки. Рух відбувається південним каналом відповідно до рекомендацій американських військових.

Безпеку забезпечують, зокрема, винищувачі ВПС США, які захищають судна від іранських крилатих ракет та безпілотників.

«Ми контролюємо південний канал Ормузької протоки вже два місяці. Корпус вартових ісламської революції може створювати проблеми, але вони не контролюють протоку. Ми контролюємо її», — заявив один із американських чиновників, який безпосередньо знайомий із перебігом операції.

Іран втратив частину можливостей для спостереження

За словами американських посадовців, нинішня операція стала можливою після двотижневої військової кампанії Центрального командування США, унаслідок якої були послаблені радарні системи та засоби морського спостереження Ірану.

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Через це Іран має значно менше можливостей відстежувати рух суден південним каналом протоки. Американські чиновники стверджують, що Тегеран використовує лише кілька відновлених радарів та спостерігачів на швидкісних катерах Корпусу вартових ісламської революції.

За їхніми словами, через обмежене спостереження іранські сили часто запускають безпілотники та крилаті ракети приблизно в напрямку можливого проходження суден.

Деякі танкери зазнали ударів, однак частину атак вдалося перехопити американським військовим. Зокрема, на початку цього тижня американські сили, за словами одного з чиновників, збили вісім іранських безпілотників і дві крилаті ракети.

Через протоку вже проходить до 10 млн барелів на день

За останні два тижні через південний канал Ормузької протоки щовечора проходили 15-20 танкерів у кожному напрямку.

Середній щоденний обсяг експорту поступово зростає і зараз наближається до 10 млн барелів нафти.

Водночас у деякі дні протягом останніх тижнів із Перської затоки вивозили 15–20 млн барелів. Цього тижня в одну з ночей планувалося провести через південний канал понад 20 суден. Потенційно вони могли вивезти близько 15 млн барелів нафти.

Відновлення частини поставок має важливе значення для світового енергетичного ринку. Обсяги поки залишаються нижчими за довоєнні, однак, за оцінками американських чиновників, операція вже помітно збільшує доступну на світовому ринку кількість нафти.

«Через Ормузьку протоку виходить величезна кількість нафти», — заявив президент США Дональд Трамп.

Водночас Трамп повідомив, що США наразі не ведуть переговорів з Іраном.

«Вони марнують час. Переговори з ними — це марна трата часу», — сказав американський президент.

За його словами, Іран «все ще має сили для боротьби», але загалом «став лише тінню самого себе».

Тим часом в Ірані висміяли претензії Трампа на Ормузьку протоку. Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї прокоментував заяви президента США про те, що Ормузька протока нібито може стати американською територією. Резаї очолив ключовий орган безпеки Ірану лише 10 серпня.

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