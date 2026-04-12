США приховують секрети НЛО: конгресмен заявив про реальність іншопланетян

Іншопланетяни

Сполучені Штати приховують інформацію про технології іншопланетян, які насправді є реальними.

Про це заявив американський конгресмен-республіканець Тім Берчетт в ефірі Newsmax, повідомляє видання Metro.

Політик стверджує, що отримав таку інформацію від спецслужб, яка у разі її оприлюднення не дасть спати людям ночами через переживання та роздуми.

«Два тижні тому мене проінформували про одну справу, і це б сколихнуло… Гадаю, ця країна б розвалилася, якби люди почули все те, що чув я», — заявив Берчетт.

Раніше він підтримав викривача, який стверджував, що уряд має докази існування позаземних космічних кораблів і приховує їх.

«Я думаю, що він говорить правду. Я вважаю, що багато чого ще стане відомим. Є достатньо свідків, достатньо кваліфікованих пілотів, астронавтів, буквально наших героїв, які виступили із заявами про певні речі, і тому, на мою думку, досить очевидно, що уряд це приховує», — сказав він.

Політик вважає, що причина того, що суспільству не подають усієї інформації, полягає в тому, що вона «настільки фрагментована і закрита, що людей, які могли б скласти ці дані в єдину картину, давно вже немає».

Конгресмен Берчетт наполягає, що президент США Дональд Трамп повинен виконати свою обіцянку, яку він зробив у лютому цього року, та оприлюднити урядові файли, пов’язані з позаземним життям. Ці документи досі не були опубліковані.

Нагадаємо, у лютому цього року президент США Дональд Трамп доручив федеральним агентствам, включно з Пентагоном, розпочати ідентифікацію та оприлюднення файлів, пов’язаних з НЛО. Нещодавно Білий дім зареєстрував домен «aliens.gov» (прибульці), що викликало нові припущення щодо довгоочікуваного розкриття інформації про НЛО.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс зізнався, що він «одержимий» непізнаними літаючими об’єктами (НЛО), і пообіцяв розкрити таємницю, перш ніж залишити посаду.