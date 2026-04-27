ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
445
Час на прочитання
2 хв

США принижуються перед Іраном: канцлер Німеччини зробив різку заяву

Мерц виступив із безпрецедентно різкою критикою дій адміністрації Дональда Трампа щодо Ірану.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Сполучені Штати принижуються перед Іраном у переговорах, коли Дональд Трамп намагається домовитися щодо припинення вогню.

Таку неочікувану заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає Bloomberg.

У надзвичайно відвертих висловах німецький лідер заявив, що не бачить, «який стратегічний вихід зараз обирають американці», додавши, що переговорники Тегерана діють «дуже вміло».

«Американці, очевидно, не мають стратегії. На даний момент я не бачу, яку стратегічну стратегію виходу обирають американці, особливо враховуючи, що іранці, очевидно, дуже вміло ведуть переговори, а точніше, дуже вміло ігнорують переговори», — сказав канцлер.

«Результатом є те, що ціла (американська — Ред.) нація принижується перед іранським керівництвом», — додав Мерц.

Він підтвердив, що адміністрація Трампа не консультувалася з німецькими та європейськими лідерами перед початком американо-ізраїльського нападу на Іран 28 лютого. Мерц сказав, що висловив свій скептицизм безпосередньо Трампу у двох розмовах.

«Якби я знав, що це триватиме п’ять чи шість тижнів і погіршуватиметься, я б ще наполегливіше йому заявив про це», — сказав Мерц.

Він додав, що судячи з попередніх війн, таких як Афганістан чи Ірак, проблема завжди полягає в тому, як припинити конфлікти. Тому війна проти Ірану була непродуманою.

«У цьому відношенні я сподіваюся, що це закінчиться якомога швидше». Однак Мерц не бачить, щоб це сталося наразі, «бо іранці, очевидно, сильніші, ніж очікувалося, а американці явно не мають справді переконливої ​​стратегії на переговорах».

«Ця війна проти Ірану має прямий вплив на наше економічне виробництво, і тому її потрібно закінчити якомога швидше», — каже він.

За словами Мерца, Німеччина та європейці запропонували допомогу на період після завершення бойових дій.

Раніше Фрідріх Мерц припустив, що Україні, можливо, доведеться змиритися з втратою частини територій у межах майбутньої мирної угоди.

Нагадаємо, що 26 квітня Іран вкотре відкинув переговори зі США і передав Штатам свою нову пропозицію.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
445
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie