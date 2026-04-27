США принижуються перед Іраном: канцлер Німеччини зробив різку заяву
Мерц виступив із безпрецедентно різкою критикою дій адміністрації Дональда Трампа щодо Ірану.
Сполучені Штати принижуються перед Іраном у переговорах, коли Дональд Трамп намагається домовитися щодо припинення вогню.
Таку неочікувану заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає Bloomberg.
У надзвичайно відвертих висловах німецький лідер заявив, що не бачить, «який стратегічний вихід зараз обирають американці», додавши, що переговорники Тегерана діють «дуже вміло».
«Американці, очевидно, не мають стратегії. На даний момент я не бачу, яку стратегічну стратегію виходу обирають американці, особливо враховуючи, що іранці, очевидно, дуже вміло ведуть переговори, а точніше, дуже вміло ігнорують переговори», — сказав канцлер.
«Результатом є те, що ціла (американська — Ред.) нація принижується перед іранським керівництвом», — додав Мерц.
Він підтвердив, що адміністрація Трампа не консультувалася з німецькими та європейськими лідерами перед початком американо-ізраїльського нападу на Іран 28 лютого. Мерц сказав, що висловив свій скептицизм безпосередньо Трампу у двох розмовах.
«Якби я знав, що це триватиме п’ять чи шість тижнів і погіршуватиметься, я б ще наполегливіше йому заявив про це», — сказав Мерц.
Він додав, що судячи з попередніх війн, таких як Афганістан чи Ірак, проблема завжди полягає в тому, як припинити конфлікти. Тому війна проти Ірану була непродуманою.
«У цьому відношенні я сподіваюся, що це закінчиться якомога швидше». Однак Мерц не бачить, щоб це сталося наразі, «бо іранці, очевидно, сильніші, ніж очікувалося, а американці явно не мають справді переконливої стратегії на переговорах».
«Ця війна проти Ірану має прямий вплив на наше економічне виробництво, і тому її потрібно закінчити якомога швидше», — каже він.
За словами Мерца, Німеччина та європейці запропонували допомогу на період після завершення бойових дій.
Раніше Фрідріх Мерц припустив, що Україні, можливо, доведеться змиритися з втратою частини територій у межах майбутньої мирної угоди.
Нагадаємо, що 26 квітня Іран вкотре відкинув переговори зі США і передав Штатам свою нову пропозицію.