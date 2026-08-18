ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
366
Час на прочитання
2 хв

США прискорюють виробництво ракет Tomahawk: укладено контракт на $22,9 млрд

Нова угода між Пентагоном та RTX спрямована на прискорення постачання ракет Tomahawk.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Запуск ракети Tomahawk

Запуск ракети Tomahawk / © Associated Press

Міністерство війни США уклало масштабний контракт із компанією Raytheon (входить до RTX) на суму 22,9 млрд дол. Документ передбачає прискорене виробництво далекобійних ракет Tomahawk для потреб американських ВМС.

Про це повідомили у Міністерстві війни.

Заступник міністра війни США з питань закупівель та матеріально-технічного забезпечення Майкл П. Даффі заявив, що американське відомство закликало оборонну промисловість збільшити виробництво боєприпасів, і RTX відреагувала на цей запит.

«Цей контракт на Tomahawk підвищує нашу спроможність оснащувати об’єднані сили, гарантуючи, що наші військовослужбовці ніколи не опиняться в ситуації, коли противник матиме рівні шанси на перемогу», — зазначив Даффі.

Очікується, що угода дозволить оперативно надати американським військовим необхідні засоби для реагування на сучасні загрози. Водночас контракт має забезпечити оборонним компаніям стабільність, потрібну для розширення штату, збільшення виробничих обсягів і посилення ланцюгів постачання.

Крім того, угода відповідає Стратегії трансформації закупівель Міністерства війни. Вона передбачає прискорення постачання критично важливих систем озброєння та скорочення часу, необхідного для їхнього придбання.

«Ця знакова інвестиція у розмірі 22,9 мільярда доларів дозволить із безпрецедентною швидкістю прискорити постачання ракет Tomahawk нашим військовослужбовцям», — заявив в. о. міністра ВМС США Хунг Као.

Нагадаємо, Пентагон оголосив про масштабування оборонної промисловості та уклав угоди з Boeing і RTX задля прискорення випуску компонентів для корабельних ракет-перехоплювачів SM-3 Block IB та SM-3 IIA, які є основою систем ПРО Aegis. Як зазначив Даффі, це рішення спрямоване на стабілізацію ланцюгів постачання, забезпечення військ необхідними боєприпасами та переведення оборонної бази на військові рейки.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie