США прискорюють виробництво ракет Tomahawk: укладено контракт на $22,9 млрд

Запуск ракети Tomahawk / © Associated Press

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Міністерство війни США уклало масштабний контракт із компанією Raytheon (входить до RTX) на суму 22,9 млрд дол. Документ передбачає прискорене виробництво далекобійних ракет Tomahawk для потреб американських ВМС.

Про це повідомили у Міністерстві війни.

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Заступник міністра війни США з питань закупівель та матеріально-технічного забезпечення Майкл П. Даффі заявив, що американське відомство закликало оборонну промисловість збільшити виробництво боєприпасів, і RTX відреагувала на цей запит.

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«Цей контракт на Tomahawk підвищує нашу спроможність оснащувати об’єднані сили, гарантуючи, що наші військовослужбовці ніколи не опиняться в ситуації, коли противник матиме рівні шанси на перемогу», — зазначив Даффі.

Очікується, що угода дозволить оперативно надати американським військовим необхідні засоби для реагування на сучасні загрози. Водночас контракт має забезпечити оборонним компаніям стабільність, потрібну для розширення штату, збільшення виробничих обсягів і посилення ланцюгів постачання.

Крім того, угода відповідає Стратегії трансформації закупівель Міністерства війни. Вона передбачає прискорення постачання критично важливих систем озброєння та скорочення часу, необхідного для їхнього придбання.

«Ця знакова інвестиція у розмірі 22,9 мільярда доларів дозволить із безпрецедентною швидкістю прискорити постачання ракет Tomahawk нашим військовослужбовцям», — заявив в. о. міністра ВМС США Хунг Као.

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Нагадаємо, Пентагон оголосив про масштабування оборонної промисловості та уклав угоди з Boeing і RTX задля прискорення випуску компонентів для корабельних ракет-перехоплювачів SM-3 Block IB та SM-3 IIA, які є основою систем ПРО Aegis. Як зазначив Даффі, це рішення спрямоване на стабілізацію ланцюгів постачання, забезпечення військ необхідними боєприпасами та переведення оборонної бази на військові рейки.

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