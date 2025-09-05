США прискорили виробництво та постачання Україні нових ракет ERAM: коли прибуде перша партія

Ракети / Ілюстративне фото / © Associated Press

США прискорюють розробку та виробництво нових недорогих крилатих ракет великої дальності ERAM, які дозволять Україні вражати цілі глибоко в тилу ворога.

Про це повідомляє Aviation Week.

«Ця цільова група взяла на озброєння принципово інший підхід до розробки зброї, залучивши нетрадиційних постачальників з досвідом у цифровому проєктуванні, модульному дизайні та здатністю швидко нарощувати темпи виробництва», — йдеться у звіті комітету Палати представників у справах збройних сил.

Швидкі темпи виробництва

Нова ракета ERAM була розроблена всього за 14 місяців з моменту оголошення конкурсу. Це стало можливим завдяки новій організації, створеній ВПС США, яка має бюджет у $225 млн та прискорений процес закупівель.

Наразі планується, що перша партія з 840 модулів ERAM буде поставлена до кінця жовтня 2026 року. Ця партія складатиметься з двох різних конструкцій, що виробляються компаніями CoAspire та Zone 5 Technologies.

Нова зброя для України

Білий дім офіційно схвалив продаж Україні до 3 550 ракет ERAM. У повідомленні Агентства з питань безпеки та оборонного співробітництва, направленому до Конгресу, підтверджується, що ці ракети можуть використовуватись з українських винищувачів F-16 та МіГ-29.

Хоча Україна отримала дозвіл на закупівлю значної кількості ракет, перша виробнича партія є меншою. Окрім ERAM, Управління ВПС США працює над іншими проєктами, включно з новою системою озброєння, яка може бути завантажена на спеціальні піддони та скидатися з літаків Lockheed C-130 або Boeing C-17.

Нагадаємо, Білий дім схвалив постачання Україні ракет-бомб ERAM. Вони здатні знищувати літаки, ракети та кораблі на відстані до 450 км.