ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1120
Час на прочитання
2 хв

США прискорили виробництво та постачання Україні нових ракет ERAM: коли прибуде перша партія

Перша партія з 840 модулів ERAM прибуде до України до кінця жовтня 2026 року.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Ракети

Ракети / Ілюстративне фото / © Associated Press

США прискорюють розробку та виробництво нових недорогих крилатих ракет великої дальності ERAM, які дозволять Україні вражати цілі глибоко в тилу ворога.

Про це повідомляє Aviation Week.

«Ця цільова група взяла на озброєння принципово інший підхід до розробки зброї, залучивши нетрадиційних постачальників з досвідом у цифровому проєктуванні, модульному дизайні та здатністю швидко нарощувати темпи виробництва», — йдеться у звіті комітету Палати представників у справах збройних сил.

Швидкі темпи виробництва

Нова ракета ERAM була розроблена всього за 14 місяців з моменту оголошення конкурсу. Це стало можливим завдяки новій організації, створеній ВПС США, яка має бюджет у $225 млн та прискорений процес закупівель.

Наразі планується, що перша партія з 840 модулів ERAM буде поставлена до кінця жовтня 2026 року. Ця партія складатиметься з двох різних конструкцій, що виробляються компаніями CoAspire та Zone 5 Technologies.

Нова зброя для України

Білий дім офіційно схвалив продаж Україні до 3 550 ракет ERAM. У повідомленні Агентства з питань безпеки та оборонного співробітництва, направленому до Конгресу, підтверджується, що ці ракети можуть використовуватись з українських винищувачів F-16 та МіГ-29.

Хоча Україна отримала дозвіл на закупівлю значної кількості ракет, перша виробнича партія є меншою. Окрім ERAM, Управління ВПС США працює над іншими проєктами, включно з новою системою озброєння, яка може бути завантажена на спеціальні піддони та скидатися з літаків Lockheed C-130 або Boeing C-17.

Нагадаємо, Білий дім схвалив постачання Україні ракет-бомб ERAM. Вони здатні знищувати літаки, ракети та кораблі на відстані до 450 км.

Дата публікації
Кількість переглядів
1120
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie