США призупиняють удари по Ірану: Трамп зробив гучну заяву

Президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове припинення атак на енергетичну інфраструктуру Ірану терміном на 10 днів.

Про це він заявив у соцмережах.

За словами американського лідера, цей період слугуватиме підтвердженням призупинення руйнувань енергетичних об’єктів. Трамп зазначив, що наразі тривають переговори між сторонами, які він оцінив як успішні.

«Згідно із запитом уряду Ірану, нехай ця заява слугує підтвердженням того, що я призупиняю період руйнування енергетичних об’єктів на 10 днів — до понеділка, 6 квітня 2026 року, о 20:00 за східним часом. Переговори тривають, і, незважаючи на помилкові заяви про протилежне з боку фейкових новинних медіа та інших, вони йдуть дуже добре. Дякую за увагу до цього питання!», — повідомив Дональд Трамп.

Трамп окремо наголосив на позитивній динаміці діалогу, спростувавши інформацію про труднощі в комунікації з іранською стороною. Термін дії обмежень на удари встановлено чітко до вечора 6 квітня за часом східного узбережжя США.

Нагадаємо, США надіслали Ірану план щодо припинення війни на Близькому Сході. Документ має 15-пунктів.

Раніше Дональд Трамп заявив, що в Ірані «дуже хочуть укласти угоду — ми також хотіли б укласти угоду». З його слів, переговори відбулися в неділю і що очікує угоди, яку буде досягнуто дуже скоро.

Проте в Ірані назвали мирну пропозицію Сполучених Штатів «надмірною» та заявили про намір продовжувати оборонні операції до виконання власних вимог.