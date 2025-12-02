Пентагон / © Associated Press

Пентагон повністю розірвав комунікацію з Міністерством оборони Німеччини, включно з координацією військової допомоги Україні.

Про це заявив командувач сухопутних сил ЗС ФРН, генерал-лейтенант бундесверу Крістіан Фройдінг в інтерв'ю американському виданню The Atlantic.

Ситуація ускладнюється тим, що адміністрація Дональда Трампа також не попередила німецьких партнерів про призупинення постачань окремих видів озброєння Києву.

Генерал Крістіан Фройдінг, який раніше керував робочою групою з координації військової підтримки України, підтвердив, що співпраця зі США практично зупинилася.

За його словами, ще недавно він міг обмінюватися повідомленнями з представниками Пентагону “цілодобово”, проте зараз зв'язок “було обірвано, справді припинено”.

Щоб отримати необхідну інформацію, німецькому генералові тепер доводиться звертатися до посольства ФРН у Вашингтоні. Там співробітники намагаються “знайти хоч кого-небудь у Пентагоні”, що значно ускладнює координацію допомоги Києву. Крім того, німецьких партнерів навіть не попередили про призупинення постачань окремих видів озброєння Києву, що спричинило додаткові проблеми у плануванні допомоги.

Раніше ми писали, що цього тижня в Європі посилилася криза довіри до Сполучених Штатів, що ставить під сумнів прихильність Америки до трансатлантичного альянсу, який був основою західної єдності від часів Другої світової війни.