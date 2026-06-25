Санкції США проти РФ / © Associated Press

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Міністерство фінансів США внесло зміни до санкційних списків та викреслило із них низку російських громадян — родичів олігархів та керівників банків. Також фінансові обмеження скасували щодо двох російських суден та двох турецьких компаній.

Про це йдеться на сайті фінансового відомства.

Кого виключили із санкцій

Зі списку були видалені:

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Герман Білоус — заступник голови правління АТ АКБ «Новікомбанк»;

Михайло Клюкін — член Наглядової ради ПАТ «Совкомбанк»;

Ірина Кремлева — член Правління ПАТ Банк «ФК Открытие»;

Віктор Ніколаєв — член Правління ПАТ Банк «ФК Открытие»;

Надія Черкасова — член Правління ПАТ Банк «ФК Открытие»;

Іван Потанін — син олігарха Володимира Потаніна, голови концерну «Норільський нікель»;

Також санкції були знятті із двох суден:

«Геннадій Єгоров»,

«В’ячеслав Аршинов».

Ці судна є багатоцільовими суховантажними суднами, що належать до Державної транспортної лізингової компанії країни-агресорки. Вони були внесені до списку санкцій через їхній зв’язок із російськими державними структурами.

Окрім того, з-під санкцій вилучили турецькі компанії:

IDA Asansor

DEIN DANISMANLIK PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI.

Першу компанію звинувачують у тому, що вона допомагала Росії обходити санкції, а також постачала необхідний вантаж збройній промисловості.

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Санкції США проти Росії — останні новини

Нагадаємо, що під час двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром Індії Дональд Трамп заявив, що США оцінюють доцільність запровадження нових санкцій проти РФ на тлі цін на нафту.

А президент України Володимир Зеленський вважає, що лише посилення санкцій проти Росії може змусити Путіна завершити війну в Україні.

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