США різко скоротять військові навчання з Південною Кореєю: Трамп назвав несподівану причину

Дональд Трамп та Кім Чен Ин / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив міністру оборони Піту Гегсету суттєво скоротити масштаби спільних військових навчань Сполучених Штатів і Південної Кореї.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

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За словами Трампа, він незадоволений проведенням цих навчань через свої «дуже добрі стосунки» з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

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«Ці навчання не тільки коштують дорого, причому значну частину витрат, як завжди, покривають Сполучені Штати Америки, але й надсилають абсолютно недоречний і ворожий сигнал КНДР», — заявив американський президент.

Він наголосив, що, на його думку, Північна Корея під час його президентства «не становила жодної загрози» для США та «завжди виявляла повагу».

Трамп зазначив, що повністю скасувати навчання вже запізно, однак він доручив Гегсету «суттєво скоротити» їхній масштаб.

Окремо президент США розповів, що нещодавно обговорював із президентом Південної Кореї можливість долучення країни до американських зусиль із денуклеаризації Ірану.

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«Я запитав президента Південної Кореї, чи не хотіли б вони приєднатися до нас у справі денуклеаризації Ісламської Республіки Іран, на що вони відповіли: „Ні, дякуємо!“», — написав Трамп.

Раніше повідомлялося, що заступник командувача Командування ООН у Південній Кореї генерал-лейтенант Скотт Вінтер заявив, що участь Північної Кореї у війні Росії проти України вже позначилася на балансі сил у сфері безпеки на Корейському півострові.

Ми раніше інформували, що президент Південної Кореї Лі Чже Мьон закликав відновити діалог із Північною Кореєю, щоб замінити чинний на Корейському півострові режим перемир’я на повноцінний «режим миру».

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