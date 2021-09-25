США різко відповіли "Талібану" на заяву про відновлення страт і ампутацій в Афганістані

США різко відповіли "Талібану" на заяву про відновлення страт і ампутацій в Афганістані

США попередили талібів, що стежать за їхніми діями.

США рішуче засуджують намір радикального ісламістського руху "Талібан" відновити страти і ампутації кінцівок в захопленому Афганістані.

Відповідну заяву речник американського Державного департаменту Нед Прайс озвучив під час брифінгу в п'ятницю, 24 вересня.

"Дії, про які говорить "Талібан", є очевидним грубим порушенням прав людини, і ми твердо стоїмо перед міжнародною спільнотою, щоб притягнути до відповідальності винних у будь-яких таких порушеннях", - висловився представник Держдепу.

Він наголосив на підтримці США афганського народу, "особливо жінок, дітей, журналістів, правозахисників, осіб з інвалідністю, членів спільноти ЛГБТК і членів груп меншин".

"Вимагаємо, щоб "Талібан" негайно припинив будь-які такі звірячі порушення. Світ стежить. Міжнародна спільнота дуже уважно стежить. Разом ми незмінно підкреслювали важливість поваги прав людини і основних свобод для будь-якого майбутнього уряду в Афганістані", - додав Прайс.

Він ще раз підкреслив, що США "дуже уважно спостерігають за діями "Талібану".

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Напередодні один із засновників "Талібану" мулла Норуддін Турабі заявив в інтерв'ю АР, що Талібан" готується відновити страти та ампутації кінцівок.

"Відрубування рук дуже необхідне для забезпечення безпеки", - висловився Турабі, вказавши, що це має стримувальний ефект. Він додав, що "влада" вивчає питання про те, чи застосовувати покарання публічно, і "розробить політику".

Під час попереднього правління "Талібану", засуджених вбивць зазвичай страчували одним пострілом в голову, випущеним членом родини жертви. Стрільцю також пропонувалося взяти "криваві гроші" і дозволити злочинцю залишитися в живих.

Засудженим за крадіжку раніше ампутовували руки і ноги, залежно від ступеня тяжкості злочину.

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