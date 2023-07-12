США розблокують продаж F-16 для Туреччини: Politico назвало умову

Своєю чергою, Анкара зобов'язується не застосовувати літаки проти союзників по НАТО.

США можуть дати згоду на продаж Туреччині сучасних винищувачів F-16. Втім, для цього є умова. Так, Анкара повинна дати зобов'язання не застосовувати реактивні літаки проти союзників по НАТО. Зокрема, проти Греції.

Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, офіційні особи Білого дому готові просунутися з передаванням винищувачів F-16 Туреччині після того, як Туреччина дала зелене світло Швеції для вступу до НАТО. Співробітники адміністрації президента США виступили за продаж партії літаків.

Зазначається, що бажання турецького президента придбати нові F-16 розглядалося як важіль впливу. Адже його колега Джо Байден тиснув на Ердогана, аби той відмовився від своїх заперечень щодо допуску Швеції до НАТО. Зрештою лідер Туреччини на умови погодився.

Втім, Вашингтон хоче запровадити обмеження на використання бойових літаків. Крім того, адміністрація Байдена не може продати літаки без підтримки республіканців та демократів, які раніше виступали проти передавання F-16 Анкарі.

"Одним із питань, що залишилися, викликають побоювання, є те, як Туреччина може застосовувати надані США винищувачі", - пишуть автори матеріалу.

За словами сенатора Боба Менендеса, між адміністрацією Байдена та Палатою представників ведуться переговори щодо умов та зобов'язань, на яких США погодяться продати винищувачі Туреччини. Ймовірно, спільний знаменник незабаром буде знайдено, додають у Politico.

США також можуть підтримати модернізацію наявних у Туреччині F-16, якщо Греція отримає винищувачі F-35, а Вашингтон гарантує, що Греція матиме військову перевагу над Туреччиною. Можливо, від Анкари будуть вимагати розпочати переговори з Афінами, а також більше тиснути на Кремль. Зокрема, щодо подовження "зернової угоди".

F-16 для України

Politico повідомляло, що Україна отримає перші винищувачі F-16 на початку 2024 року. Видання пише, що графіки постачань літаків для ЗСУ досі "висять у повітрі". Втім, хто саме передасть винищувачі,наразі незрозуміло. Це можуть бути Нідерланди й Данія.

Тим часом джерело ТСН.ua в уряді повідомило, коли стартують навчання для українських пілотів. Зазначається, що вже у перших тижнях липня льотчики почнуть опановувати винищувачі F-16.

Днями Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) ухвалила проєкт створення в країні центру підготовки льотчиків для керування винищувачами. Так, українських пілотів навчатимуть керувати літаками F-16 у Румунії.

Крім того, відомо, що Україна отримає від Польщі інфраструктуру для навчання на літаках F-16. У Варшаві кажуть, що це ще один доказ рішучості Польщі підтримувати Україну проти жорстокого вторгнення Росії.

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