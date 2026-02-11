США роздумували над захопленням іранських танкерів з нафтою, але відмовилися

Танкер / © Associated Press

Представники адміністрації Дональда Трампа обговорювали можливість захоплення танкерів, які перевозять іранську нафту.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що США вже захопили кілька суден з іранською нафтою в межах двомісячної блокади танкерів, що перебувають під санкціями та обслуговують Венесуелу.

Ці танкери, що входять до так званого «тіньового флоту», допомагають перевозити «нелегальну нафту» з країн, які перебувають під санкціями, включно з постачанням до Китаю та інших покупців.

Politico пише, що блокування США завантаження нафти в Ірані для таких танкерів могло б підірвати основне джерело доходу Тегерана. Це відповідало б стратегії, яку Білий дім застосовував у грудні в Карибському морі.

Чиновники наголосили, що це був один із кількох варіантів адміністрації Трампа, аби змусити Іран укласти угоду щодо обмеження ядерної програми. Проте такий крок вважався б актом війни.

У відповідь Іран міг би конфіскувати танкери з нафтою союзників США або замінувати Ормузьку протоку, через яку проходить до 25% світових поставок нафти. Обидва сценарії з високою ймовірністю різко підвищили б ціни на нафту, створивши політичний тиск на Білому домі.

За даними офіційних осіб, тільки у 2026 році Мінфін США запровадив санкції проти понад 20 суден з іранською нафтою, що робить їх потенційними об’єктами для конфіскації.

Раніше повідомлялося, що американські військові провели операцію із перехоплення судна Aquila II, яке перевозило російську та венесуельську нафту в обхід санкцій.

Ми раніше інформували, що США перекинули на Близький Схід додатковий есмінець Delbert D. Black.