- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 62
- Час на прочитання
- 2 хв
США роздумували над захопленням іранських танкерів з нафтою, але відмовилися
Від ідеї відмовилися через загрозу заходів у відповідь і можливий вплив на світові ціни на нафту.
Представники адміністрації Дональда Трампа обговорювали можливість захоплення танкерів, які перевозять іранську нафту.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Зазначається, що США вже захопили кілька суден з іранською нафтою в межах двомісячної блокади танкерів, що перебувають під санкціями та обслуговують Венесуелу.
Ці танкери, що входять до так званого «тіньового флоту», допомагають перевозити «нелегальну нафту» з країн, які перебувають під санкціями, включно з постачанням до Китаю та інших покупців.
Politico пише, що блокування США завантаження нафти в Ірані для таких танкерів могло б підірвати основне джерело доходу Тегерана. Це відповідало б стратегії, яку Білий дім застосовував у грудні в Карибському морі.
Чиновники наголосили, що це був один із кількох варіантів адміністрації Трампа, аби змусити Іран укласти угоду щодо обмеження ядерної програми. Проте такий крок вважався б актом війни.
У відповідь Іран міг би конфіскувати танкери з нафтою союзників США або замінувати Ормузьку протоку, через яку проходить до 25% світових поставок нафти. Обидва сценарії з високою ймовірністю різко підвищили б ціни на нафту, створивши політичний тиск на Білому домі.
За даними офіційних осіб, тільки у 2026 році Мінфін США запровадив санкції проти понад 20 суден з іранською нафтою, що робить їх потенційними об’єктами для конфіскації.
Раніше повідомлялося, що американські військові провели операцію із перехоплення судна Aquila II, яке перевозило російську та венесуельську нафту в обхід санкцій.
Ми раніше інформували, що США перекинули на Близький Схід додатковий есмінець Delbert D. Black.