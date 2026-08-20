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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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США розформовують батальйон ударних БпЛА, створений за досвідом України: експерти б’ють на сполох

Згортання проєкту пов’язують насамперед зі змінами у керівництві та стратегічному курсі сухопутних військ США.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Американський безпілотник

Американський безпілотник / © Associated Press

Армія США згортає експериментальний батальйон безпілотних штурмових підрозділів, який переймав тактику українських військових. Зміна стратегічного курсу та кадрових пріоритетів у Пентагоні викликала хвилю критики серед військових аналітиків.

Про це пише The Wall Street Journal.

США створили спеціалізований батальйон безпілотних штурмових підрозділів у Європі в січні на базі 173-ї повітряно-десантної бригади, щоб військові могли відпрацювати тактику застосування дронів і наземних роботизованих систем з урахуванням досвіду війни в Україні.

Після участі у навчаннях Saber Junction, які відбудуться в Німеччині у серпні та вересні, батальйон передасть командуванню напрацьовані дані. Після цього військовослужбовці повернуться до виконання звичайних завдань повітряно-десантної піхоти.

Чому США розформують підрозділ ударних дронів

Згортання проєкту пов’язують насамперед зі змінами у керівництві та стратегічному курсі сухопутних військ США. Створення батальйону було однією з ключових ініціатив генерала Ренді Джорджа та частиною його концепції «трансформації в контакті». У квітні міністр оборони Піт Гегсет звільнив Джорджа.

Його наступник на посаді виконувача обов’язків начальника штабу армії генерал Крістофер ЛаНеве зробив ставку на концепцію «повернення до основ». У службовій записці та документі «Армійський азимут» він наголосив на базовій військовій дисципліні та загальновійськовій підготовці. Водночас ЛаНеве заявив про намір продовжувати роботу над технологіями штучного інтелекту, РЕБ і кібербезпеки.

Експерти побоюються втрати бойового досвіду

Рішення відмовитися від спеціалізованого підрозділу вже спричинило критику з боку військових експертів. Аналітик Інституту Брукінгса Майкл О’Ханлон наголосив, що Україна фактично здійснила революційні зміни у тактиці ближнього бою, тому відмова від подальшого освоєння відповідних методів може створити ризики для американської армії.

Представники армії США запевняють, що країна прагне зберегти технологічну перевагу у сфері безпілотників, зокрема для масштабних військових операцій. Водночас конкретного плану подальшого розвитку ударних дронів відомство поки не представило.

Згортання експерименту з батальйоном БпЛА відбувається на тлі інших змін, започаткованих в. о. начальника штабу. Зокрема, одну з оперативних груп планують перекинути з Європи до Південної Кореї, тоді як III бронетанковий корпус передали під управління нового Командування Західної півкулі.

Крім того, американська армія скасувала заплановані виступи українських військових у Центрі маневреної війни у Форт-Беннінгу.

До слова, раніше у Пентагоні заявили, що США знадобляться роки, щоб наздогнати Україну у виробництві дронів. Українська промисловість 2026 року планує випустити 6-7 млн FPV-дронів, тоді як американська програма на 1,1 млрд дол. передбачає замовлення лише близько 200 тис. безпілотників. Проблемою для США є також повна заборона на китайські компоненти та деталі у військових дронах. Щоб надолужити відставання і перейняти бойовий досвід, Пентагон залучив шість українських компаній до випробувань у Колорадо за умови створення спільних підприємств або перенесення виробництва до Америки.

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