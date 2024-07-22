США розгорнули стратегічні бомбардувальники неподалік українського кордону: що відомо

Партнери будуть координувати свої дії задля підтримки регіональної безпеки.

Сполучені Штати Америки перекинули на 57-му авіабазу Військово-повітряних сил Румунії імені Міхая Коґельничану два міжконтинентальні стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress.

Про це повідомили Військово-повітряні сили США в Європі.

Ці американські літаки будуть діяти у складі 20-ї експедиційної бомбардувальної ескадрильї ВПС США, а також почнуть взаємодіяти з силами НАТО.

"США мають намір працювати разом з нашими союзниками по НАТО та партнерами на східному фланзі, щоб гарантувати наявність у нас навичок об'єднання та можливостей координації, необхідних для підтримки регіональної безпеки, захищеності та стабільності", — наголосив генерал американських ВПС Джеймс Геккер.

Норвезька газета The Barents Observer повідомила: перед тим, як прилетіти до Румунії, ці стратегічні бомбардувальники вперше провели навчальний політ над кордоном Фінляндії та Росії.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг зробив заяву про збиття Польщею ракет над Україною. З його слів, Північноатлантичний альянс готовий надалі посилювати протиповітряну оборону України. Втім, НАТО не буде брати безпосередню участь у війні.

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