США розгорнуть стратегічні бомбардувальники B-52 на півночі Австралії

Стратегічні американські бомбардувальники B-52 можуть нести ядерну зброю
Сполучені Штати планують розгорнути до шести ядерних бомбардувальників B-52 на авіабазі в північній Австралії/
По це повідомляє Reuters.
Спеціальні об'єкти для бомбардувальників будуть створені на віддаленій базі ВПС Австралії Тіндал, приблизно за 300 км (190 миль) на південь від Дарвіна, столиці Північної території Австралії.
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що його країна "час від часу" вступає в оборонні союзи зі Сполученими Штатами.
«Звичайно, є візити в Австралію, в тому числі в Дарвін, де американські морські піхотинці, звісно, дислокуються там на ротаційній основі», — сказав Альбанезе під час прес-конференції.
Північна територія Австралії вже часто є місцем військової співпраці зі Сполученими Штатами. Тисячі морських піхотинців США щороку чергують територію для тренувань і спільних навчань, розпочатих за президента Барака Обами.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ударна авіаносна група США направляється в Європу.
Також ми інформували, що командувач американського авіаносця попередив Росію про готовність до будь-якої місії.
Читайте також:
- Росія завдала тренувального ядерного удару по Камчатці: деталі
- Сигнал Китаю та Росії: в Аравійському морі несподівано з'явився на поверхні атомний підводний човен ВМС США
- Росія та НАТО одночасно проведуть ядерні навчання з польотами бомбардувальників