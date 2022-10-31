США розгорнуть стратегічні бомбардувальники B-52 на півночі Австралії

Сполучені Штати планують розгорнути до шести ядерних бомбардувальників B-52 на авіабазі в північній Австралії/

По це повідомляє Reuters.

Спеціальні об'єкти для бомбардувальників будуть створені на віддаленій базі ВПС Австралії Тіндал, приблизно за 300 км (190 миль) на південь від Дарвіна, столиці Північної території Австралії.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що його країна "час від часу" вступає в оборонні союзи зі Сполученими Штатами.

«Звичайно, є візити в Австралію, в тому числі в Дарвін, де американські морські піхотинці, звісно, дислокуються там на ротаційній основі», — сказав Альбанезе під час прес-конференції.

Північна територія Австралії вже часто є місцем військової співпраці зі Сполученими Штатами. Тисячі морських піхотинців США щороку чергують територію для тренувань і спільних навчань, розпочатих за президента Барака Обами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ударна авіаносна група США направляється в Європу.

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