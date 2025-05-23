США розглядають можливість виведення військових з Південної Кореї — WSJ

Американські військові

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Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає план виведення приблизно 4 500 американських військовослужбовців з Південної Кореї та їх переміщення до інших регіонів Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема на острів Гуам.

Про це пише WSJ.

Ця ініціатива є частиною неформального перегляду політики щодо Північної Кореї та ще не була представлена президенту Трампу. Однак вона вже викликає занепокоєння серед союзників США щодо зобов'язань Вашингтона у сфері безпеки в Азії.

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Високопоставлені військові лідери, включаючи генерала армії Ксав'є Брансона та адмірала Самуеля Папаро, попереджають, що скорочення контингенту може послабити ефективність США у протидії загрозам з боку Північної Кореї, Китаю та Росії.

Пентагон наразі не оголосив про жодні офіційні зміни в політиці, а рішення щодо рівня військової присутності США може залежати від розвитку ситуації в Україні та подальшої підтримки Києва.

Американська військова присутність у Південній Кореї, яка наразі становить близько 28 500 військових, довгий час служила важливим стримувальним фактором у регіоні. Деякі політики в сфері оборони закликають Південну Корею взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону, щоб США могли зосередитися на протидії Китаю.

Регіон залишається напруженим, особливо після того, як Північна Корея нещодавно запустила крилаті ракети та офіційно назвала Південну Корею своїм головним ворогом.

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