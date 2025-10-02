Запуск ракети Tomahawk / © Getty Images

Окрім надання розвідданих для далекобійних ударів по Росії, США розглядають можливість передавання Україні крилатих ракет Tomahawk та Barracuda. Остаточне рішення ще не ухвалене.

Про це повідомляє Clash Report із посиланням на Wall Street Journal.

США розглядають можливість передавання Україні крилатих ракет Tomahawk із дальністю польоту близько 1500 миль (понад 2400 км) та крилатих ракет Barracuda із дальністю приблизно 500 миль (понад 800 км). Наразі остаточне рішення не ухвалене.

Нагадаємо, за даними WSJ, Вашингтон розглядає можливість передавання Києву розвідувальних даних, які дозволять ефективніше бити далекобійною зброєю по цілях у глибокому тилу Росії. Розглядається і варіант постачання далекобійних систем, що дозволить уражати ширший спектр об’єктів у РФ. Очікується, що нові можливості значно спростять ураження нафтопереробних заводів, трубопроводів та електростанцій.

До слова, якщо Україна таки отримає ракети Tomahawk, під ударом опиниться уся європейська частина РФосії (від Санкт-Петербурга до Уралу), повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Tomahawk зроблять уразливішими російські НПЗ, газові хаби, електростанції та транспортні вузли. Це створить проблеми для економіки країни-агресорки.