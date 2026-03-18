США розглядають пом’якшення санкцій проти Венесуели задля збільшення видобутку нафти — Bloomberg

Нафта

Адміністрація США планує зробити додаткові кроки для пом’якшення санкцій щодо нафтової галузі Венесуели, щоб збільшити видобуток нафти.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Зокрема, йдеться про видачу нових індивідуальних ліцензій, які дозволять іноземним компаніям працювати у Венесуелі без порушення американських санкцій.

Очікується, що такі рішення можуть бути оголошені вже найближчим часом.

Причина — стрибок цін на нафту через війну з Іраном

Послаблення санкцій розглядається як один зі способів стабілізувати ринок нафти на тлі зростання цін, спричиненого війною на Близькому Сході.

Аналітики зазначають, що навіть часткове зняття обмежень може дозволити Венесуелі збільшити видобуток приблизно на 200–400 тисяч барелів на добу.

Втім, цей обсяг залишається відносно невеликим у порівнянні зі світовим попитом.

США вже змінюють політику щодо венесуельської нафти

Це не перший крок Вашингтона у цьому напрямку. Раніше США вже частково пом’якшували санкції, щоб дозволити операції з венесуельською нафтою та стимулювати видобуток.

Нові заходи можуть свідчити про подальший перегляд політики США на тлі глобальних енергетичних викликів.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати запропонували Індії купувати венесуельську нафту, щоб замінити імпорт з Росії. Таким чином Москва може втратити ключовий ринок збуту сировини, доходи від продажу якої є основним джерелом поповнення воєнного бюджету держави-агресорки.