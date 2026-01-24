США розглядають повну морську блокаду постачання нафти до Куби

Прапор Куби / © Associated Press

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає варіант повної морської блокади постачання нафти до Куби, щоб посилити тиск на комуністичну владу в Гавані.

Про це повідомляють джерела, наближені до переговорів, які побажали залишитися анонімними, передає Politico.

Ініціативу підтримує державний секретар США Марко Рубіо — син кубинських емігрантів і багаторічний критик кубинського режиму. За його словами, перекриття доступу до енергоресурсів є ключовим чинником для повалення комуністичної влади, яка перебуває при кермі з 1959 року.

Можлива блокада розглядається як продовження вже вжитих кроків, зокрема припинення постачання венесуельської нафти, що тривалий час була основним джерелом пального для Куби. Після арешту венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та скорочення поставок з Венесуели головним постачальником для острова залишилася Мексика.

Втім, зазначається, що цих обсягів недостатньо, аби повністю покрити енергетичні потреби Куби.

У матеріалі йдеться, що запровадження повної блокади може мати серйозні гуманітарні наслідки — зокрема дефіцит пального й продовольства, а також нову хвилю міграції. Водночас у Вашингтоні вважають, що економічна вразливість Гавани створює умови для політичних змін у 2026 році.

Юридичною основою для таких дій може стати Закон LIBERTAD, відомий також як Акт Гелмса—Бертона, який закріплює торговельне ембарго США щодо Куби.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація Дональда Трампа вивчає можливість зміни влади на Кубі вже до кінця 2026 року.

Ми раніше інформували, що президент Куби Мігель Діас-Канель різко відреагував на заяви президента США Дональда Трампа щодо можливої угоди з Вашингтоном.