США розгортають війська на Близькому Сході: Іран зробив заяву про американський десант

Найближчими днями збройні сили США готуються розгорнути щонайменше 1000 військовослужбовців з 82-ї повітряно-десантної дивізії на Близькому Сході.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на трьох осіб, обізнаних з цими планами.

Цей армійський підрозділ вважається силами реагування на надзвичайні ситуації і може бути розгорнутий у стислі терміни. До складу сил входитиме батальйон бойової групи 1-ї бригади.

Раніше офіційні особи США заявили, що тисячі морських піхотинців на борту кількох кораблів ВМС вирушать до регіону. Однак, якщо підрозділи морської піхоти навчаються виконувати місії, що включають підтримку посольств США, евакуацію цивільного населення та ліквідацію наслідків стихійних лих, солдати 82-ї повітряно-десантної дивізії навчаються десантуватися з парашутом на ворожу або спірну територію для забезпечення безпеки ключових територій та аеродромів.

Речниця Білого дому Анна Келлі, коментуючи можливе розгортання військ, зазначила, що «президент Трамп завжди має у своєму розпорядженні всі військові можливості».

За словами американського чиновника, який говорив на умовах анонімності, члени Комітету Сенату з питань збройних сил мають отримати секретний брифінг від представників Пентагону в середу на Капітолійському пагорбі, де, як очікується, обговорюватиметься потенційне розгортання військ.

Як відреагував Іран

Тим часом спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф в мережі Х заявив, що в його країні уважно стежать за всіма пересуваннями США в регіоні, особливо за розгортанням військ.

Він попередив, що американські десантники можуть стати «жертвами марення Нетаньягу», натякнувши на провідній ролі Ізраїлю в операції проти Ірану.

«Не випробовуйте нашу рішучість захищати нашу землю», — попередив Калібаф.

Можливе розгортання військ США на Близькому Сході планується саме тоді, коли адміністрація президента Дональда Трампа заявляє про початок переговорів з Іраном щодо припинення війни.

При цьому Тегеран через непрямі канали дав зрозуміти, що не зацікавлений у відновленні переговорів за участі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Натомість іранська сторона хотіла б працювати з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом.

Нещодавно Іран повідомив про влучання снаряда по території Бушерської АЕС. Іранська влада запевняє, що пошкоджень об’єкта та постраждалих немає, водночас влада Кувейту попередила про загрозу можливих радіаційних витоків у сусідніх країнах.