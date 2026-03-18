США розіслали тривожний сигнал своїм посольствам по всьому світу: деталі

Прапор США / © Getty Images

Державний департамент США видав розпорядження для всіх своїх дипломатичних представництв по всьому світу про негайне проведення оцінки ситуації з точки зору безпеки. Причиною такого безпрецедентного кроку Вашингтон називає загострення збройного конфлікту за участю Ірану та систематичні атаки на американські об’єкти.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на внутрішню телеграму Державного департаменту.

Документ, підписаний державним секретарем Марко Рубіо, містить вказівку про те, що наказ надійшов від заступника міністра з питань управління Джейсона Еванса.

У телеграмі зазначено, що «усі представництва по всьому світу» зобов’язані негайно скликати комітети з надзвичайних ситуацій. Ці міждисциплінарні групи мають виявити можливі загрози, спланувати алгоритм дій на випадок їх виникнення та ретельно переглянути власну систему безпеки.

Варто зазначити, що хоча подібні розпорядження останніми тижнями вже надсилалися до дипломатичних представництв на Близькому Сході, цей наказ став першим випадком, коли глобальну перевірку систем безпеки було поширено абсолютно на всі американські посольства у світі через війну з Іраном.

Сам Держдепартамент відмовився від розгорнутих коментарів, випустивши лише коротку заяву. У відомстві наголосили, що розкриття внутрішнього листування є «недоречним», а засідання комітетів є «стандартним елементом наших протоколів управління ризиками та готовності». Також там додали, що час проведення таких засідань не обов’язково вказує на появу нової або конкретної загрози.

Причиною такої глобальної реакції стала серія безперервних атак. Від початку американо-ізраїльської бомбардувальної кампанії, яка стартувала 28 лютого, кілька посольств США зазнали нападів безпосередньо з боку Ірану та підконтрольних йому угруповань. Це призвело до тимчасового закриття низки представництв та наказів американському персоналу покинути територію багатьох країн.

Наслідки атак є вкрай серйозними. Згідно з оцінками, з якими ознайомилися журналісти, посольство США в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) після нещодавньої атаки безпілотника виявилося частково «невідновлюваним». У будівлі частково обвалився дах, а інші приміщення були сильно забруднені димом.

Крім того, загроза вийшла за межі близькосхідного регіону. Було зафіксовано кілька випадків насильства в інших країнах, серед яких стрілянина біля консульства США в Торонто (Канада) та вибух поблизу посольства США в Осло (Норвегія).

Війна в Ірані — Тегеран атакує посольства США

Нагадаємо, у ніч проти 18 березня поблизу посольства США у «зеленій зоні» Багдада вдруге поспіль пролунали вибухи. За даними місцевих сил безпеки, на які посилається CNN, дипломатичну місію атакували за допомогою дронів та ракет, що призвело до пошкоджень поблизу будівлі. Сили ППО змогли перехопити щонайменше дві ракети, спрямовані на посольство, інформація про жертв не надходила.

Також, зранку у вівторок, 17 березня, Іран атакував посольство США та готель «Аль-Рашид» в іракському місті Багдад. За даними CNN, системи ППО збивали ворожі цілі безпосередньо поблизу дипломатичної місії. Крім того, влада Іраку заявила про обстріл нафтового родовища Маджнун на півдні країни.

Масовані напади також зачепили Об’єднані Арабські Емірати, які були змушені тимчасово закрити свій повітряний простір через безпекові фактори. Влада Абу-Дабі призупинила операції на величезному газовому родовищі Шах через пожежу, спричинену ударом дрона. Ще одне загоряння внаслідок атаки безпілотника сталося у нафтопромисловій зоні в місті Фуджейра.