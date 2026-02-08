Бессент / © Associated Press

Міністр фінансів США Скотт Бессент знову виступив із різкою критикою позиції європейських країн у контексті війни Росії проти України.

Про це стало відомо під час його виступу, передає CNBC.

За його словами, «Європа перебуває на передовій цього конфлікту», однак водночас фактично продовжує опосередковано фінансувати президента РФ Володимира Путіна, адже купує продукти переробки російської нафти через Індію.

«Європейці самі фінансують війну проти себе — таке й навмисне важко вигадати», — заявив Бессент.

Він наголосив, що вважає позицію європейських держав вкрай розчаровуючою, адже саме вони безпосередньо стикаються з наслідками українсько-російської війни.

«Індія почала закуповувати російську нафту, що перебуває під санкціями. А тепер вгадайте, хто купував продукти її переробки? Європейці. У підсумку виходить, що вони самі фінансують війну проти себе», — пояснив американський міністр.

Бессент також нагадав, що США запровадили санкції та встановили 25%-ве мито для Індії за закупівлю російської нафти. Водночас європейські країни, за його словами, відмовилися приєднатися до цих обмежень.

«Як з’ясувалося, причина в тому, що вони хотіли укласти вигідну торговельну угоду. Тож щоразу, коли ви чуєте, як європейські лідери говорять про важливість українського народу, пам’ятайте: вони ставлять торгівлю вище за інтереси українців», — заявив Бессент.

За його словами, для європейських країн власна торгівля важливіша, ніж припинення війни в Україні.

У відповідь на зауваження журналіста про те, що Європі потрібні енергоресурси, міністр фінансів США зазначив, що справа насамперед у ціні.

«Йдеться про бажання мати дешеву енергію. У нас у США теж могла б бути значно дешевша енергія, якби ми погодилися купувати російську нафту, що перебуває під санкціями», — підсумував він.

Нагадаємо, така заява відбулася на тлі оголошення президентом США Дональда Трампа масштабної угоди з Індією.

Після цього стало відомо, що індійські нафтопереробні підприємства припиняють купувати сировину в Росії. Принаймні про це повідомив Reuters.

Як зазначає інформаційне агентство, у п’ятницю, 6 лютого, США та Індія наблизилися до укладання торгової угоди, заявивши про межі договору, який вони сподіваються укласти до березня і який передбачатиме зниження мит та поглиблення економічного співробітництва.