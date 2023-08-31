США розмістять у Британії 54 винищувачі-носії ядерної зброї – The Telegraph

Потенційне повернення американської ядерної зброї на британську територію експерти назвали доказом того, що Захід вступив у нову Холодну війну.

США вже 2023 року розмістять у Великій Британії дві ескадрильї своїх нових винищувачів F-35, які здатні нести ядерну зброю.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, дві ескадрильї F-35 незабаром прибудуть на орендовану військово-повітряними силами США авіабазу Лейкенхіт у британському Саффолку.

Ці стелс-реактивні літаки призначені для проведення тактичних ядерних бомбардувань і здатні виконувати місії повітря-повітря та збирати розвідувальні дані.

Звістка про розміщення F-35 з’явилася після того, як в офіційних документах було помічено, що ядерна зброя США може повернутися на британську землю. Згідно з цими документами, американський Конгрес отримав бюджетний запит ВПС на 50 млн дол. для будівництва "гуртожитку гарантій" на американській авіабазі. Термін "гарантія" використовується у військовій мові США для позначення ядерної зброї.

За оцінками директор Проєкту ядерної інформації Федерації американських вчених Ганса Крістенсена, нове фінансування авіабази буде спрямоване на "модернізацію сховищ ядерної зброї та додавання житлових приміщень для персоналу, який виконуватиме місію".

Джерело видання з оборонної сфери повідомило: "F-35 базуватимуться там. Вони були розгорнуті там і прибудуть наприкінці цього року, якщо не десь 2024-го".

Які можливості F-35

Військові джерела назвали "суттєвим" перехід на 54 літаки F-35, які замінять F-15, що розташовані на сьогодні на авіабазі. F-15 здатні нести ядерну зброю, але є менш досконалими.

"Це новіший, потужніший літак, який має більший радіус дії та непомітність, що є вирішальним, якщо ви збираєтеся використовувати його для точного скидання ядерних бомб", – розповіло джерело видання у сфері оборони.

Чи розмістять США свою ядерну зброю у Британії

На американській авіабазі Лейкенхіт до 2008 року зберігалися загалом 110 ядерних бомб США. Боєголовки були вилучені після зменшення загрози ядерної війни.

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Наразі в Міноборони відмовляються коментувати, чи були або ж будуть розміщені американські ядерні боєголовки у Британії.

Потенційне повернення ядерної зброї США на британську територію експерти назвали доказом того, що Захід вступив у нову Холодну війну.

Сигнал Росії

"Це абсолютно Холодна війна, і це стратегічне протистояння. Це гра в покер. Якщо США розміщують ядерну зброю у Великій Британії, це сигнал Росії, що вони серйозні", – заявив Хеміш де Бреттон-Гордон, екскомандир Об’єднаного хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного полку Британії та НАТО.

"Засіб стримування є лише засобом стримування, якщо ворог думає, що ви його використаєте. Це працювало протягом останніх 75 років, але зараз ми перебуваємо в такому становищі, коли тиран у нестабільній країні погрожує застосувати ядерну зброю, і єдиний спосіб зупинити їх – змусити побачити, що вони отримають відповідь", – пояснив де Бреттон-Гордон.

До слова, Фінляндія і США ведуть переговори про нову угоду щодо співпраці в оборонній сфері, яка передбачатиме розміщення американських військових на фінській території.

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