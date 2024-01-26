США розмістять ядерну зброю у Британії, щоб протистояти загрозі з боку Росії – The Telegraph

США вивели ядерні ракети з Британії 2008 року, вважаючи, що загроза розв’язання війни з боку Москви зменшилася.

Сполучені Штати планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії вперше за 15 років через зростання загрози з боку Росії.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на документи Пентагону, які є у відкритому доступі.

У виданні стверджують, що контракти на закупівлю для нового об’єкта на авіабазі Лейкенгіт у Саффолку підтверджують, що США мають намір розмістити тут ядерні боєголовки.

В документах Міноборони США, розміщених на сайті державних закупівель цього тижня, а також торік у серпні, йдеться про необхідність придбати додаткові засоби балістичного захисту та гідравлічні рампи в рамках підготовки до "майбутньої ядерної місії" у Великій Британії.

Британські журналісти припускають, що на авіабазі розмістять гравітаційні бомби B61-12, які мають змінну потужність до 50 кілотонн, що більш ніж утричі перевищує потужність атомної зброї, скинутої на Хіросіму 1945 року.

Окрім того, йдеться у публікації, США вже оголосили про плани розміщення двох ескадрилей винищувачів п’ятого покоління F-35, які можуть нести тактичну ядерну зброю, у складі 48-го винищувального крила в Лейкенгіті.

США вивели ядерні ракети з Британії 2008 року, вважаючи, що загроза розв’язання війни з боку Москви зменшилася.

Ймовірне повернення ядерної зброї є частиною програми розвитку та модернізації ядерних об’єктів у відповідь на загострення напруженості з Кремлем після вторгнення до України в лютому 2022 року.

Росія заявила, що розміщення американської зброї у Британії буде розцінено Москвою як “ескалація” і передбачатиме “компенсаційні контрзаходи”.

Наразі США мають ядерні боєголовки, розміщені в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині згідно з угодою НАТО про розподіл ядерної зброї.

Нагадаємо, в Білорусі оновили військову доктрину, яка вперше передбачає використання ядерної зброї.

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