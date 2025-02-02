США розпочали торговельну війну з трьома країнами: подробиці

Трамп оголосив про запровадження нових мит на енергетичні продукти та товари з Китаю, щоб зупинити наркотрафік.

Запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю стало першим кроком у торгівельній війні, яку ініціював президент США Дональд Трамп.

Про це пише йдеться у матеріалах Reuters, The Washington Post, та повідомленні президента США у соцмережі Truth Social.

Нове підвищення мит набуде чинності у вівторок о 19:01 за Київським часом. Згідно з інформацією, тарифи передбачають: 25% мит на більшість товарів із Канади та Мексики, 10% на імпорт із Китаю (додатково до вже чинних мит до 25%), а також 10% на енергетичні продукти, зокрема на сиру нафту з Канади.

За словами американського лідера, введення нових мит необхідністю боротьби з нелегальною імміграцією та наркоторгівлею, зокрема з постачанням фентанілу до США.

"Ми повинні захистити американців, і мій обов’язок як президента — забезпечити безпеку всіх. У своїй передвиборчій кампанії я пообіцяв зупинити потік нелегальних мігрантів і наркотиків, що перетинають наші кордони, і американці в переважній більшості проголосували за це", - сказав він.

Постачання фентанілу з Китаю потрапляє до США через Мексику та Канаду через їхню недостатню охорону кордонів, стверджує Дональд Трамп. Він також звинуватив Китай у порушенні зобов'язань щодо скорочення виробництва фентанілу та заявив, що Комуністична партія Китаю сприяла постачанню цієї небезпечної речовини в США.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп ймовірно планує накласти мито на Європейський Союз.

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