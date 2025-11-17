ТСН у соціальних мережах

Світ
37
2 хв

США розпочали нарощувати сили у Карибському басейні: авіаносець прибув біля берегів Венесуели

Найпотужніший авіаносець у світі USS Gerald R. Ford увійшов до Карибського моря — це частина масштабної військової операції США на тлі зростання напруги у відносинах з Венесуелою.

Олена Кузьмич
Авіаносець USS Gerald R. Ford

Авіаносець USS Gerald R. Ford / © Вікіпедія

Авіаносець USS Gerald R. Ford — флагман ВМС США та найбільший військовий корабель у світі — прибув до Карибського басейну.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на американські військово-морські сили.

У Вашингтоні заявляють, що розгортання сил є частиною операції Operation Southern Spear, спрямованої проти транснаціональних злочинних угруповань та контрабанди наркотиків. У межах операції США вже провели щонайменше 22 удари по кораблях, які, за їхніми даними, перевозили наркотики з Південної Америки. Унаслідок цих ударів загинули щонайменше 83 особи.

До ударної групи разом з USS Gerald R. Ford увійшли ракетні есмінці та винищувальна авіація. Командувач Південного командування США адмірал Алвін Голсі зазначив, що Штати «готові діяти проти загроз, які дестабілізують регіон».

На цьому тлі у Венесуелі оголосили про масштабні військові навчання. У них беруть участь близько 200 тисяч військовослужбовців. Каракас різко критикує дії Вашингтона, називаючи їх «провокаційними».

Американські медіа також повідомляють, що в адміністрації США раніше обговорювали можливість проведення наземних операцій у Венесуелі. Конгрес розглядав резолюцію, яка мала б обмежити такі дії без додаткового схвалення, але вона була відхилена.

Аналітики відзначають: поява у регіоні найбільшого американського авіаносця є сигналом про повернення США до активнішої військової присутності у Латинській Америці та може спричинити подальше загострення ситуації.

Раніше повідомлялося, що президент Венесуели Ніколас Мадуро розпорядився розпочати масову мобілізацію збройних сил.

37
