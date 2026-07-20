ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
1 хв

США розпочали нову хвилю ударів по Ірану

Операція спрямована на подальше послаблення військових спроможностей Ірану.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Війна в Ірані

Війна в Ірані / © Associated Press

Американські військові розпочали нову хвилю ударів по території Ірану. За даними Центрального військового командування США, операція триває вже дев’яту ніч поспіль.

Про це повідомило Центральне військове командування США (CENTCOM).

У ніч проти 20 липня за київським часом (о 19:00 за східним часом США) американські військові розпочали чергову серію ударів по Ірану.

У CENTCOM заявили, що операція спрямована на подальше послаблення військових спроможностей Ірану.

«Ці удари продовжать послаблювати іранські військові спроможності, які використовуються для атак на комерційні судна та цивільних моряків, що проходять через Ормузьку протоку», — йдеться у повідомленні командування.

Інших деталей щодо цілей ударів або їхніх наслідків американська сторона наразі не оприлюднила.

Раніше повідомлялося, що американські солдати загинули в Йорданії під час відбиття масованої іранської атаки із застосуванням балістичних ракет і безпілотників.

Ми раніше інформували, що президент США вже не просто ризикує, а фактично втягнув Сполучені Штати у відкритий збройний конфлікт з Іраном.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
163
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie