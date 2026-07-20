- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 163
- Час на прочитання
- 1 хв
США розпочали нову хвилю ударів по Ірану
Операція спрямована на подальше послаблення військових спроможностей Ірану.
Американські військові розпочали нову хвилю ударів по території Ірану. За даними Центрального військового командування США, операція триває вже дев’яту ніч поспіль.
Про це повідомило Центральне військове командування США (CENTCOM).
У ніч проти 20 липня за київським часом (о 19:00 за східним часом США) американські військові розпочали чергову серію ударів по Ірану.
У CENTCOM заявили, що операція спрямована на подальше послаблення військових спроможностей Ірану.
«Ці удари продовжать послаблювати іранські військові спроможності, які використовуються для атак на комерційні судна та цивільних моряків, що проходять через Ормузьку протоку», — йдеться у повідомленні командування.
Інших деталей щодо цілей ударів або їхніх наслідків американська сторона наразі не оприлюднила.
Раніше повідомлялося, що американські солдати загинули в Йорданії під час відбиття масованої іранської атаки із застосуванням балістичних ракет і безпілотників.
Ми раніше інформували, що президент США вже не просто ризикує, а фактично втягнув Сполучені Штати у відкритий збройний конфлікт з Іраном.