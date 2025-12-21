США розпочали тотальну блокаду Венесуели: у Карибському морі захоплено танкер з нафтою

Танкер / Ілюстративне фото / © із соцмереж

Реклама

Сполучені Штати перейшли від погроз до силових дій, намагаючись повністю перекрити кисень режиму венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Берегова охорона США провела операцію із захоплення судна, що намагалося вивезти нафту з Венесуели в обхід санкцій.

Як повідомляє Japan Today з посиланням на американських посадовців, інцидент стався в суботу, 20 грудня, в міжнародних водах. Це прямий наслідок заяви президента США про запровадження «повної та комплексної блокади».

Ультиматум Трампа і захоплення «Шкіпера»

За інформацією агентства Reuters, нинішня операція стала продовженням силової стратегії Вашингтона.

Реклама

«Я наказую здійснити ПОВНУ І КОМПЛЕКСНУ БЛОКАДУ ВСІХ ПІДСАНКЦІЙНИХ НАФТОВИХ ТАНКЕРІВ, що входять до Венесуели та виходять з неї», — заявив Трамп у вівторок, 16 грудня.

Це вже другий гучний випадок за останні дні. Як зазначає The Guardian, 10 грудня американські військові вже захопили супертанкер Skipper, на борту якого було майже 2 мільйони барелів нафти.

Танкери тікають назад: мільйони барелів «зависли»

Агресивні дії США спричинили колапс логістики. Профільне видання Marine Insight повідомляє, що після новин про конфіскацію суден інші танкери почали масово змінювати курс.

Щонайменше чотири супертанкери (класу VLCC), які прямували до Венесуели для завантаження, екстрено розвернулися.

Реклама

«Мільйони барелів венесуельської нафти опинилися заблокованими. Судна, що перевозили російську нафту для PDVSA, також змінили курс і прямують назад до Європи», — йдеться у матеріалі.

«Тіньовий флот» під прицілом

Головною мішенню США є так званий «тіньовий флот», що обслуговує підсанкційні режими. За даними сервісу TankerTrackers, на які посилається Reuters, статистика виглядає так:

У водах Венесуели перебуває понад 70 танкерів цього флоту.

Близько 38 з них — під прямими санкціями Мінфіну США.

Щонайменше 15 суден стоять повністю завантажені нафтою та паливом, але бояться виходити в море.

Єдиним винятком залишається американська компанія Chevron, яка продовжує вивозити сировину на власних суднах завдяки спеціальній ліцензії.

Удар по Китаю та загроза війни

Блокада має на меті вдарити по головних спонсорах режиму Мадуро. Аналітики порталу TradingView зазначають, що Китай, який є найбільшим покупцем венесуельської нафти (близько 4% імпорту), може зіткнутися з дефіцитом важкої нафти для своїх НПЗ, якщо ембарго затягнеться.

Реклама

Однак ситуація на місці стає дедалі гарячішою. За даними ЗМІ, кампанія тиску супроводжується масштабним нарощуванням військової присутності США. Повідомляється про понад два десятки ударів по суднах у Тихому океані та Карибському морі, внаслідок яких загинуло щонайменше 100 людей.

Ба більше, Трамп попередив, що незабаром можуть початися і наземні удари по території Венесуели. У відповідь Ніколас Мадуро звинуватив США у спробі захопити найбільші у світі запаси нафти силою.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що США готуються захопити більше танкерів з венесуельською нафтою. Джерела журналістів повідомляли, що у Вашингтоні склали список цільових танкерів, які можуть перевозити підсанкційну нафту з Венесуели та Ірану, з метою конфіскації вантажу.