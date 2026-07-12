США розпочали нову хвилю ударів по Ірану

Війна в Ірані / © Associated Press

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Збройні сили США розпочали третю від початку тижня серію ударів по об’єктах на території Ірану.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) у соцмережі Х.

У CENTCOM заявили, що операцію розпочали у відповідь на атаку підрозділів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на контейнеровоз GFS Galaxy під прапором Кіпру, який проходив через Ормузьку протоку.

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За даними американського командування, внаслідок інциденту один член цивільного екіпажу вважається зниклим безвісти.

Крім того, судно не може продовжити рух через пожежу на борту та значні пошкодження машинного відділення.

У CENTCOM наголосили, що Сполучені Штати вживають рішучих заходів для захисту цивільного судноплавства та забезпечення свободи навігації. Там також зазначили, що наказ про проведення операції віддав особисто президент США Дональд Трамп.

Міністр оборони США Піт Гегсет також прокоментував нові удари.

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«Іран зробив невдалий вибір. Тепер він за це заплатить», — написав він у соцмережі Х.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 12 липня Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив про повне закриття Ормузької протоки.

Ми раніше інформували, що супутникові знімки вказують на те, що Іран, ймовірно, розпочав відновлення інфраструктури своєї ядерної програми, яка зазнала пошкоджень під час американських ударів.

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