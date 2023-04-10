США розпочинають навчання з ядерного командування та управління

Це щорічні навчання, які не є відповіддю на дії будь-якої країни чи інших учасників.

Стратегічне командування США розпочинає щорічні навчання з ядерного управління. Global Thunder стартують 11 квітня 2023 року.

Про це йдеться в повідомленні командування.

"Global Thunder 23 (GT23) залучає персонал усього стратегічного підприємства, включаючи компоненти USSTRATCOM і підлеглі підрозділи. Метою GT23 є посилення ядерної готовності та забезпечення безпечних, безпечних і надійних сил стратегічного стримування", – йдеться у повідомленні.

Окрім персоналу США, GT23 залучатиме ключових осіб союзників і партнерів, у тому числі персонал Сполученого Королівства, який інтегруватиметься в команди вищого керівництва та працюватиме в широкому спектрі сфер, пропонуючи підтримку політики та оперативне розуміння.

"Стратегічне командування США має глобальні обов’язки, визначені Планом єдиного командування, які включають стратегічне стримування, ядерні операції, спільні операції з використанням електромагнітного спектру, глобальний удар, протиракетну оборону, а також аналіз і цілевказування", – заявили військові США.

Як і в попередні роки, Global Thunder 23 включатиме збільшення польотів бомбардувальників під час навчань.

Тим часом РФ хоче створити об'єднані збройні сили з Білоруссю, щоб позбавити Лукашенка права віддавати накази. Таке пояснення надав військовий експерт Олег Жданов.

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