США розраховують на перезавантаження відносин із Росією – The Economist

Саме з цієї причини, за даними джерел, адміністрація Байдена не скасовує обмеження для України щодо ударів по цілях на території РФ.

Останніми місяцями США висловлювали усе нові причини обмеження для Ураїни на використання американської зброї проти цілей у Росії. За припущеннями джерел, адміністрація Джо Байдена не хоче поставити під загрозу "перезавантаження" відносин із Москвою в майбутньому.

Про це йдеться у статті The Economist.

Розчарування України зростає з кожним днем через обмеження, які адміністрація Байдена наклала на використання американської зброї проти цілей у Росії. Коли Росія протягом двох днів минулого тижня (26 і 27 серпня) запускала потужні ракети та безпілотники по містах та енергетичній інфраструктурі, міністр оборони України Рустем Умєров та очільник ОПУ Андрій Єрмак перебували у Вашингтоні, щоб змінити політику (США – ред.). Українська команда шукала дозволу атакувати американськими ракетами певну кількість цінних цілей.

Також читайте У Пентагоні заявили, що не бачать сенсу вражати ракетами ATACMS на території РФ

Їхня місія є прямою відповіддю на мінливі виправдання Пентагону та посадових осіб, відповідальних за нацбезпеку, щодо того, чому обмеження мають залишатися в силі, тоді як інші нібито червоні лінії стали розмитими до точки невидимості. Загальну заборону на уражання цілей у Росії, наприклад, було скасовано у травні, коли Україну повідомили, що вона може завдати тривалих ударів російським військам, які з іншого боку кордону готуються атакувати Харків. Коли місяць тому українці зайшли на Курщину, вони взяли з собою ракетні батареї HIMARS, які були розгорнуті проти російських військ. Заперечень (з боку адміністрації Байдена – ред.) не було.

Причиною, через яку раніше Україні не дозволяли використовувати американську зброю проти цілей у Росії було те, що це може спровокувати ескалаційну відповідь з боку Кремля, яка зрештою призведе до заподіяння ще більшої шкоди Україні та навіть може призвести до того, що Росія вдасться до застосування ядерної зброї. Однак це виправдання стає дедалі натягнутішим.

Останніми місяцями висловлювалися нові причини стримування України. Неназвані чиновники припустили, що адміністрація Байдена не хоче поставити під загрозу "перезавантаження" відносин із Москвою в майбутньому. Інші офіційні особи стверджують, що якщо дозволити Україні використовувати ATACMS – систему більшого радіусу дії, ніж HIMARS, – проти цілей у Росії, це не змінить стратегічної картини, оскільки американські ракети, наявні в України, не забезпечують такої дальності. Росія перемістила більшість своїх літаків, які використовувалися для запуску потужних авіабомб, на аеродроми за межі радіусу дії ракети ATACMS.

Крім того, адміністрація Байдена заборонила Британії та Франції дозволяти Україні застосовувати Storm Shadow/SCALF за межами української території.

До слова, в кінці серпня CNN повідомило, що Україна надала адміністрації Байдена список об'єктів на території Росії, які хоче атакувати ракетами ATACMS. Зараз Вашингтон ще розглядає цей запит.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.