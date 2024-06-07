США розробляють більш агресивну стратегію щодо ядерної зброї — ЗМІ

Вашингтон вимушено йде на такий крок, через відмову РФ та КНР обговорювати контроль над ядерним озброєнням.

Сполучені Штати розробляють більше рішучу стратегію щодо нерозповсюдження ядерної зброї у світі.

Про це йдеться у статті Semafor.

Чиновник з адміністрації президента Джо Байдена розповів журналістам, що Вашингтон вважає за потрібне "ухвалити більш конкурентний підхід до нерозповсюдження і контролю над озброєннями" в контексті зростаючої глобальної напруженості та "внести певні корективи у нашу позицію і можливості".

Очікується, що старший директор Білого дому з питань контролю над озброєннями Пранай Вадді в пʼятницю окреслить новий напрямок розвитку у даній сфері.

Минулого року Вашингтон пропонував Китаю та РФ обговорити контроль над ядерною зброєю, однак у Пекіні та Москві від цього відмовились, що змусило США змінювати підхід.

У Байдена заявили, що Вашингтон все ще не проти провести переговори щодо питання контролю над ядерним озброєнням, але хоче показати, що відмова зі сторони Росії та Китаю матиме наслідки.

"Росія і Китай зіткнуться зі зниженням рівня безпеки, якщо вони продовжуватимуть відмовлятися від переговорів", - сказав він.

Видання пише, що хоча обидві країни запропонували відносно мало конкретики щодо майбутніх змін у політиці, дедалі більш жорстке мислення адміністрації знайшло відображення в рішеннях про розробку США нової ядерної гравітаційної бомби.

Чиновник також додав, що Білий дім також розглядає можливість подальшого розвитку ядерних сил Сполучених Штатів в умовах зростаючої ядерної загрози та працює над тим, щоб забезпечити ключових союзників можливостями завдавати ударів на великі відстані і засобами спостереження, необхідними для самозахисту.

Білий дім також починає закладати основу для ключових ядерних питань, з якими зіткнеться президент Байден у разі свого переобрання. Хоча США і Росія залишаються юридично пов'язаними новим Договором про скорочення наступальних озброєнь (СНО), остання угода, що обмежує два найбільші ядерні арсенали світу, закінчується у 2026 році.

"Якщо буде другий термін, ключовим питанням для нашої адміністрації буде те, як ми підійдемо до цієї дати, 6 лютого 2026 року. Ми повинні думати про середовище, в якому ми не будемо обмежені, але так само, як і Росія, і Китай", - сказав чиновник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США здійснили тестовий запуск ракети, яка здатна дістати Кремль.

Крім того, ми раніше інформували, що Соловйов впав у істерику через "ядерку" України.

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