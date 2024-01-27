США розробляють нову стратегію допомоги Україні без звільнення територій – WР

В адміністрації президента США Джо Байдена розробляють нову стратегію допомоги Україні, яка зменшить наголос на відвойовуванні території, а зосередиться натомість на відбитті нових наступів Росії.

Про це пише The Washington Post з посиланням на власні джерела.

Новий план є різкою зміною в порівнянні з минулим роком, коли США та союзники поспішно направила навчання та сучасне обладнання до Києва в надії, що це зможе швидко відкинути російські сили, які окупували території на сході та півдні України.

Ця спроба зазнала невдачі, головним чином через сильно укріплені російські мінні поля, зауважують у WР.

Новий контрнаступ може бути невдалим

"Цілком ясно, що їм (ЗСУ. – Ред.) буде важко спробувати здійснити такий же серйозний наступ на всіх фронтах, який вони намагалися зробити минулого року", – сказав високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

Зараз ідея США полягає в тому, щоб дати Україні можливість утримати позиції на полі бою і одночасно "перевести її на іншу траєкторію, щоб вона стала набагато сильнішою до кінця 2024 року", "вивести її на стійкіший шлях", цитує видання свого співрозмовника, який говорив за умов анонімності.

Джерела WР розповіли журналістам, що аналогічні зусилля цього року України щодо контрнаступу, ймовірно, принесуть такий самий результат, як і 2023 року, що підкреслить силу Володимира Путіна.

Документ про 10-річну підтримку від США: що відомо

За інформацією видання, США і Франція готують документ, в якому будуть викладені конкретні зобов'язання щодо України на десятирічний період. Раніше схожий документ ухвалила Британія.

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"Але успіх цієї стратегії майже повністю залежить від США, найбільшого донора грошей та техніки, а також координатора багатосторонніх зусиль. Цієї весни адміністрація Байдена сподівається опублікувати своє 10-річне зобов'язання, за умови, що запит на додаткове фінансування України у розмірі $61 млрд буде схвалено Конгресом", – зауважує Washington Post.

Побоювання, що США припинять фінансову підтримку України непокоять як західних союзників, так і саму Україну.

За словами американських чиновників, документ гарантуватиме підтримку короткострокових військових операцій, а також розбудову українських ЗСУ, здатних стримувати російську агресію.

Він міститиме конкретні зобов’язання та програми, які допоможуть захистити, відновити і розширити промислову й експортну базуи України, а також допоможуть країні з політичними реформами, необхідними для повної інтеграції до західних інституцій.

Не випадково, за словами американського чиновника, сподівання полягають у тому, що довгострокова обіцянка – знову ж таки за умови підтримки Конгресу – також надасть допомогу для України у майбутньому на випадок, якщо колишній президент Дональд Трамп буде переобраний на другий термін.

За словами офіційних осіб США, які тісно брали участь у плануванні, документ пишеться з урахуванням чотирьох етапів: боротьба, будівництво, відновлення та реформування.

Україна у 2024 році

Захід сподівається, що у 2024 році Україна не втратить більше території, ніж одна п'ята частина країни, яка зараз окупована Росією. Крім того, західні уряди хочуть, щоб Київ зосередився на тактиці, в якій ЗСУ останнім часом досягли більшого успіху – обстрілах на великі відстані.

Своєю чергою Зеленський наполягає на тому, що Україна продовжує наступ. Плани на 2024 рік – це "не лише оборона", – сказав він у нещодавньому відеозверненні. "Ми хочемо, щоб наша країна зберегла ініціативу, а не ворог".

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Але американські політики, які нещодавно зустрічалися з ним приватно, кажуть, що Зеленський має сумніви щодо того, наскільки амбітними будуть плани України без ясності щодо допомоги США.

Американські політики кажуть, що очікують, що війна зрештою завершиться переговорами, але також не думають, що Путін буде серйозно ставитися до переговорів цього року, частково тому, що він сподівається на повернення до влади Трампа і припинення Штатами допомоги Україні.

Раніше ми писали, чому США та ЄС не поспішають озброювати Київ, готуючись до нападу Росії на НАТО.

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