США розсекретили документи щодо вбивства президента Джона Кеннеді

Оцифрування та оприлюднення нових матеріалів триває, і в майбутньому доступ до архівів буде поступово розширюватися.

Національний архів США оприлюднив останню частину засекречених документів, пов’язаних із вбивством 35-го президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді, яке сталося у листопаді 1963 року. Відповідний указ раніше підписав Дональд Трамп.

За інформацією архіву, до публічного доступу відкрито 1123 нових документи.

Загалом адміністрація Трампа зобов’язалася опублікувати близько 80 тисяч сторінок матеріалів у невідредагованому вигляді.

Усі охочі можуть ознайомитися з розсекреченими записами онлайн на офіційному сайті Національного архіву США. Також доступ до матеріалів можливий у друкованому форматі або на аналогових носіях у Національному архіві в Колледж-Парку, штат Меріленд.

Серед оприлюднених документів є записи, що залишаються під судовою печаткою або містять інформацію, яка стосується таємниці присяжних. Окремі матеріали включають дані з податкових декларацій, переданих уряду приватними особами, а також інформацію від Служби внутрішніх доходів (IRS).

Оцифрування та оприлюднення нових матеріалів триває, і в майбутньому доступ до архівів буде поступово розширюватися.

Джона Кеннеді смертельно поранили 22 листопада 1963 року, коли він пересувався у відкритому лімузині-кабріолеті через центр Далласа. У вбивстві президента звинуватили Лі Гарві Освальда, якого невдовзі після арешту застрелили, не давши йому постати перед судом.