США розширили список країн, поїздки в які небажані: названа причина

Зараз у цьому списку близько 85 держав, включаючи майже всі європейські країни.
Американський Держдеп та Центри США з контролю та профілактики захворювань через високий рівень поширення коронавірусу додали до списку країн, поїздки до яких небажані, Іспанію, Фінляндію, Чад, Ліван, Бонайре, Монако, Сан-Марино та Гібралтар.
США розширили список країн, що належать до категорії "Рівень 4: Дуже високий". Зараз у цьому списку близько 85 держав, включаючи майже всі європейські країни.
Нагадаємо, у самих Сполучених Штатах Америки штам коронавірусу "Омікрон" випередив інші варіанти COVID-19 і наразі є домінівною версією. За даними цього американського медрегулятора, варіант "Омікрон" зараз становить більшість випадків COVID-19 у США — 73,2%, а в деяких районах північного заходу та південного сходу США на його частку припадає понад 95% випадків.
Нагадаємо, що Україна одним з перших у Європі пройшов осінній спалах захворюваності на COVID-19.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.