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США розвиватимуть техобслуговування ракет Patriot у Європі: яку роль відведуть Польщі
США планують розмістити в Польщі центр технічного обслуговування ракет PAC-3 для Patriot. У Пентагоні пояснили, як це посилить ППО НАТО.
США планують розмістити в Польщі регіональний центр технічного обслуговування ракет PAC-3, які використовують зенітні ракетні комплекси Patriot.
Про це повідомили в Міністерстві оборони США.
Також у Пентагоні зазначили, що інтеграцію критично важливих ланцюгів постачання координуватимуть Німеччина, Нідерланди та Швеція.
За даними американського оборонного відомства, створення регіональних потужностей для технічного обслуговування, ремонту та капітального відновлення озброєння безпосередньо в Європі дасть змогу скоротити терміни виконання робіт і підвищити надійність постачання.
«Створення регіональних можливостей із технічного обслуговування, ремонту та капітального відновлення озброєння безпосередньо на європейському театрі воєнних дій дасть змогу значно скоротити терміни виконання робіт і підвищити надійність критично важливих ланцюгів постачання», — йдеться в повідомленні.
У Пентагоні наголосили, що новий центр допоможе підвищити оперативну готовність сил протиповітряної та протиракетної оборони союзників. Крім того, він створить умови для швидкого нарощування ремонтних потужностей у кризових ситуаціях і посилить стримування на східному фланзі НАТО.
PAC-3 для Patriot: що відомо про ракети
Раніше український президент Володимир Зеленський повідомив, що більшість американських ракет PAC-2 і PAC-3 спрямували на Близький Схід. Наразі Україна потребує додаткової допомоги для захисту від повітряних атак.
Також президент України заявив, що Київ продовжує отримувати ракети завдяки програмі PURL і допомозі партнерів, але зі слів президента, Україна “не є пріоритетом номер один щодо виділення PAC2, PAC3».
Водночас західні ЗМІ повідомляли, що Іспанія та Греція відмовляються віддати ракети до Patriot. Зокрема, Афіни мають щонайменше 200 ракет Patriot PAC-2, термін придатності яких (23 роки) добігає кінця.
Нагадаємо, Пентагон готує бази до «кінця світу». Великі військові бази на території США готують до сценарію масштабної війни, за якого можуть бути виведені з ладу цивільні енергомережі, зв’язок і ланцюги постачання.