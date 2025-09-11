США ризикують програти війну з Китаєм: в чому перевага Пекіна

Китайський стелс-винищувач / © Twitter

У китайсько-американській війні, початок якої прогнозують на найближчі роки, американська армія може зазнати швидкої поразки від роїв китайських дронів, якщо оперативно не виправить свою вразливість перед цим видом зброї.

Про це пише Business Insider, посилаючись на звіт Центру нової американської безпеки (CNAS).

Аналітики зауважують, що в Пентагоні багато говорять про боротьбу з дронами, але досі навіть не визначили свої пріоритети у цьому напрямку. З іншого боку Китай вкладає значні ресурси в розробку безпілотних систем, особливо невеликих дронів-камікадзе, а також розробляє більш просунуті зразки безпілотників. Торік Пекін замовив один мільйон дронів-камікадзе з поставкою до 2026 року, що дає розуміння про обсяги переозброєння китайської армії.

«Без значних запасів засобів протидії дронам США ризикують, що їхні стратегії ведення війни будуть зведені нанівець масовими атаками китайських дронів, і США можуть програти війну за Тайвань», — пишуть автори звіту Стейсі Петтіджон, директор оборонної програми CNAS, та Моллі Кемпбелл, наукова асистентка.

Аналітики зазначають, що Пентагон витратив роки та мільярди доларів на програми боротьби з безпілотниками, але у підсумку отримав досить дорогі зразки кінетичної протидронової зброї, де один постріл коштує набагато дорожче, ніж ті безпілотники, які вони повинні знищувати.

І це дуже поганий стан справ, зважаючи на те, що у випадку війни за Тайвань Китай застосує проти американських сил в регіоні величезну кількість дешевих дронів-камікадзе.

Як пише Business Insider, збройні сили Китаю уважно вивчають досвід війни Росії проти України, приділяючи увагу безпілотникам. І хоча США теж намагаються переймати український досвід, наразі Китай, схоже, випереджає американців.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп зробив заяву про напад Китаю на Тайвань.