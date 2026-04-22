У разі виникнення нового військового конфлікту за участю США або втручання Вашингтона в уже чинне протистояння американські військові можуть зіткнутися з «короткостроковим ризиком» нестачі боєприпасів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, ознайомлені з внутрішнім документом Пентагону.

Згідно з оцінками, найбільш вразливою категорією є ракетне озброєння. У звіті наголошується, що під час війни з Іраном арсенали США були «значно вичерпані».

Ці висновки збігаються з аналізом Центру стратегічних та міжнародних досліджень. За його даними, лише за останні сім тижнів американські сили витратили щонайменше 45% запасів високоточних ударних ракет.

Крім того, використано щонайменше половину ракет THAAD, призначених для перехоплення балістичних цілей, а також майже 50% ракет-перехоплювачів системи ППО Patriot.

У документах також ідеться про втрату приблизно 30% загального запасу ракет Tomahawk. Окрім цього, зафіксовано скорочення більш ніж на 20% запасів далекобійних ракет класу «повітря-поверхня», а також близько 20% ракет SM-3 і SM-6.

У Пентагоні вважають, що для відновлення запасів цієї зброї може знадобитися від чотирьох до п’яти років.

Аналітики припускають, що найближчим часом американські військові, «ймовірно, зберігатимуть запаси бомб і ракет», щоб мати змогу підтримувати бойові дії проти Ірану в «короткостроковій перспективі». Водночас наявних ресурсів, за їхніми оцінками, вистачить для більш тривалого протистояння з цією країною.

«Але кількість критично важливих боєприпасів, що залишаються в арсеналах США, не є достатньою для протистояння майже рівному супротивнику, такому як Китай. І знадобляться роки, перш ніж запаси цієї зброї повернуться до довоєнного рівня», — цитує мовник висновок Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

«Високі витрати на боєприпаси створили вікно підвищеної вразливості в західній частині Тихого океану. Знадобиться від одного до чотирьох років, щоб поповнити ці запаси, а потім ще кілька років, щоб розширити їх», — заявив полковник морської піхоти США Марк Кансіан, один із авторів звіту.

Водночас у Пентагоні запевняють, що ситуація перебуває під контролем. Речник відомства Шон Парнелл наголосив, що військові США «мають усе необхідне для виконання всіх вказівок у час і в місці, обраними президентом».

«З моменту вступу на посаду президента Трампа ми провели численні успішні операції, забезпечуючи при цьому американським збройним силам широкий арсенал можливостей для захисту наших людей та наших інтересів», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що США попередили європейські країни про можливі затримки у постачанні озброєння через загострення ситуації на Близькому Сході.

Ми раніше інформували, що Пентагон розглядає варіант залучення автогігантів до використання їхніх кадрових і виробничих ресурсів для нарощування випуску боєприпасів та іншого оснащення.