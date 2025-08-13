США шукають місце зустрічі для переговорів Зеленського, Путіна та Трампа - CBS News

США готують трьохсторонні переговори Зеленського, Путіна та Трампа / © ТСН.ua

Наступного тижня можуть відбутися трьохсторонні переговори за участі президента України Володимира Зеленського, російського президента Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє телеканал CBS News з посиланням на два джерела, знайомі зі змістом переговорів.

За словами неназваних співрозмовників американського телеканалу, США працюють над визначенням місця для зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського, яка може відбутися вже наприкінці наступного тижня.

CBS News нагадує, що у понеділок, 11 серпня, Дональд Трамп висловив оптимізм щодо своєї зустрічі з Путіним. Він сподівається, що вона буде «конструктивною».

При цьому американський президент сказав, що планує організувати особисту зустріч за участю Путіна та Зеленського.

«Наступна зустріч буде або між Зеленським та Путіним, або між Зеленським, Путіним та мною», — сказав американський лідер.

Нагадаємо, у п’ятницю, 15 серпня, на Алясці відбудеться зустріч Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним.

Як стало відомо, у Вашингтоні зіткнулися з труднощами під час пошуку місця проведення саміту. На Алясці триває пік туристичного сезону і це суттєво обмежило вибір майданчиків, здатних прийняти двох світових лідерів. Тому зустрічі Трампа та Путіна відбудеться на об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж.

Речниця Білого дому Каролайн Лівітт пояснила, що, оскільки на Алясці буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у цій війні, ця зустріч із Путіним буде «вправою на слухання» для президента США.