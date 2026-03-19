США скасовують санкції проти Білорусі та готують візит Лукашенка до Вашингтона: подробиці

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Реклама

У четвер, 19 березня 2026 року, спецпредставник президента США Джон Коул прибув до Мінська для зустрічі з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком у Палаці Незалежності. За результатами перемовин стало відомо про звільнення нової групи політв’язнів та початок скасування американських санкцій проти фінансового сектору Білорусі.

Про це пише Belsat.

Звільнення ув’язнених та гуманітарні домовленості

Як повідомляє видання «Наша Ніва», після зустрічі Коула з Лукашенком було звільнено чергову партію осіб, засуджених за участь у протестах. До списку потрапили:

Реклама

журналістка Катерина Андрєєва;

блогер Едуард Пальчис;

правозахисниця Наста Лойко;

Микита Золотарьов (був засуджений неповнолітнім);

Сергій Мовшук, Кирило Казей та Микола Кулешов.

Це вже не перший етап звільнення заручників за посередництва Коула. Як зазначає BBC News, у грудні 2025 року завдяки аналогічним перемовинам на волю вийшли лідери опозиції Марія Колеснікова, Віктор Бабарико та правозахисник Алесь Беляцький. Загалом за час своєї каденції спецпосланець сприяв звільненню близько 100 осіб.

Дипломатичне зближення та візит до Вашингтона

За інформацією Belsat, сторони обговорили організацію можливого офіційного візиту Олександра Лукашенка до Сполучених Штатів. Джон Коул підкреслив прихильне ставлення американського президента до білоруського лідера.

«Ми обговорили можливу поїздку президента Лукашенка до США і будемо працювати над тим, щоб її організувати. Президент Трамп постійно згадує президента Лукашенка як свого доброго друга, шанованого світового лідера», — наголосив Коул.

Спецпредставник також зазначив, що думка Мінська щодо конфлікту на Близькому Сході є «дуже цінною» для Вашингтона, оскільки вона відрізняється від західного бачення.

Реклама

Сторони окремо розглянули питання послаблення санкцій. Згідно з оприлюдненими даними, США скасовують санкції проти ключових фінансових установ Білорусі, зокрема: Міністерства фінансів, Банку розвитку Білорусі та Белінвестбанку, а також із «Білоруськалію» і «Білоруської калійної компанії».

Нагадаємо, раніше США змогли досягти домовленості з президентом Білорусі Олександром Лукашенком щодо звільнення понад 250 політичних в’язнів.

Раніше ми писали, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) розпочав розслідування за звинуваченнями у злочинах проти людяності, скоєних режимом Олександра Лукашенка в Білорусі. Прокуратура МКС завершила попереднє розслідування за звинуваченнями у примусових депортаціях.