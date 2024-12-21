США скасували нагороду в $10 млн “за голову” лідера угруповання, яке прийшло до влади в Сирії

Високопосадовці США зустрілися з представниками нової сирійської влади в Дамаску – це була перша безпосередня офіційна зустріч представників Вашингтона із новим де-факто керівництвом Сирії після падіння режиму диктатора Башара Асада.

Про це повідомило видання "Голос Америки".

Штати скасували оголошену раніше нагороду в десять мільйонів доларів за сприяння арешту аль-Шараа. Вашингтон заявив, що такий крок здійснено у межах “політичного рішення”, пов’язаного зі встановленням контактів США із сирійськими повстанськими силами, які повалили режим Асада.

За словами Ліф, Шараа прислухався до вимоги Вашингтона про те, що "терористичні угруповання не повинні загрожувати ні всередині Сирії, ні за її межами, включаючи США та їхніх партнерів у регіоні".

"На підставі наших переговорів я поінформувала його, що пропозиція про нагороду в рамках програми "Винагорода за допомогу правосуддю" буде скасована", – заявила Ліф.

Варто зазначити, Ліф приїхала до Дамаску разом із двома іншими американськими чиновниками – старшим радником Денієлом Рубінштейном, якому доручено очолити роботу Держдепартаменту із Сирією, та посланцем президента у справах заручників Роджером Карстенсом.

Візиту делегації до Дамаску передувала зустріч в йорданській Акабі минулих вихідних, на якій американські, арабські та турецькі офіційні особи узгодили "принципи перехідного періоду" для Сирії.

Нагадаємо, сирійський диктатор Башар Асад 16 грудня виступив із першою офіційною заявою обставини свого від’їзду з Сирії. Він наголосив, що його від’їзд не був запланований і стався через військову ситуацію.

Читайте також: