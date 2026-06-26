США скасували пільги на російську нафту: санкції знову діють

Санкції проти Росії / © ТСН.ua

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США не подовжили винятки на російську нафту. Від 16 червня санкції щодо «Роснефти» та «Лукойла» відновлено в повному обсязі.

Про це повідомив журналістам уповноважений президента з санкційних питань Владислав Власюк.

Він зазначив, що строк дії останнього вейвера завершився 16 червня. Санкції були запроваджені ще в жовтні, потім двічі тимчасово призупинялися.

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«Про результати буде видно за тижні два. Звісно, ми вболіваємо за нові санкції США», — сказав Власюк.

Санкції проти Росії — останні новини

Нагадаємо, лідери країн Європейського Союзу вперше погодили подовження секторальних санкцій проти Росії одразу на 12 місяців замість традиційних шести. Рішення підтримали всі 27 держав-членів ЄС після тривалих обговорень за участю президента України Володимира Зеленського. Раніше санкції подовжували кожні пів року. Зараз йдеться про політичну домовленість, остаточне юридичне рішення ще має бути формально затверджене Радою ЄС.

Також президент України Володимир Зеленський вважає, що посилення санкцій проти Росії може змусити Путіна завершити війну в Україні.

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