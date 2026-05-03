США скасували розгортання ракет Tomahawk у Німеччині: Пентагон змінює плани

Рішення Пентагону скасувати розгортання батальйону далекобійної артилерії та вивести бригаду з Німеччини змінює архітектуру стримування Росії в Європі.

Tomahawk / © Getty Images

США скасували рішення щодо розгортання у Німеччині американського батальйону, оснащеного далекобійними ракетами Tomahawk.

Про це повідомляє Reuters.

Як йдеться у матеріалі, таке рішення Пентагону означає, що одна повна бригада вийде з Німеччини, а розгортання батальйону далекобійної артилерії, яке мало відбутись у 2026 році, буде скасовано.

Далекобійні ракети мали стати важливим додатковим елементом стримування Росії, поки європейці самостійно розробляють свою зброю, пише Reuters.

У жовтні 2025 року видання Politico, посилаючись на внутрішні урядові документи, повідомило, що Німеччина планує закупити озброєння для наземного, повітряного, морського, космічного та кіберсектору на 377 мільярдів євро.

Згідно з документами, Бундесвер мав на меті розширити парк винищувачів F-35 та зокрема придбати 400 крилатих ракет Tomahawk Block Vb приблизно на 1,15 млрд євро.

У вересні агентство Reuters писало, що німецька армія готується до можливого удару Росії та планує суттєво збільшити чисельність своїх військ.

Нагадаємо, 30 квітня президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що його адміністрація розглядає можливість скорочення американської військової присутності у Німеччині.

