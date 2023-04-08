США скерували до берегів Ірану атомний підводний човен з "Томагавками"

На американському флоті вказали, що мета такого кроку – забезпечення регіональної безпеки і стабільності на морі.

Військово-морські сили США розгорнули на Близькому Сході підводний човен із керованими ракетами, здатний нести до 154 ракет "Томагавк".

Про це 8 квітня заявив спікер базованого в регіоні 5-го флоту США, командер Тімоті Гокінс, повідомляє AP News.

Гокінс уточнив, що атомний підводний човен, постійне місце базування якого – у Кінгс-Бей, штат Джорджія, 7 квітня пройшов через Суецький канал.

"Він здатен нести до 154 крилатих ракет "Томагавк" і буде розгорнутий у складі 5-го флоту США для забезпечення регіональної безпеки і стабільності на морі", – сказав спікер флоту.

В AP News звертають увагу, що скерування атомного ракетоносця до цього регіону може бути демонстрацією сили з боку США для Ірану, із яким у Вашингтона дуже напружені відносини.

Журналісти також зазначили, що ВМФ США "рідко визнає місцерозташування або дислокацію підводних човнів".

Зауважимо, що 5-й флот США відповідає за безпеку Ормузької протоки – воріт до Перської затоки, через які проходять 20% світових постачань нафти.

Нагадаємо, наприкінці березня підтримувані Іраном бойовики влаштували ракетний обстріл військової бази США на північному сході Сирії. Американці не забарилися із відповіддю і теж завдали повітряного удару. Під час атаки з боку бойовиків загинув американський працівник та були поранені 5 військових США.

Після атаки президент США Джо Байден попередив Іран, що Штати "рішуче діятимуть" для захисту своїх громадян.

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