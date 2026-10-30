США схвалили продаж Україні 500 ракет PAC-3 для Patriot: що відомо

Ракети для Patriot / © ТСН.ua

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Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу Україні 500 ракет-перехоплювачів PATRIOT Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), які використовуються для протидії балістичним та іншим повітряним загрозам. Водночас у повідомленні американського зовнішньополітичного відомства не зазначено, коли саме ракети можуть надійти до України.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США.

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Рішення стосується можливого продажу озброєння в межах програми «Іноземні військові продажі» (FMS). Окрім 500 ракет PAC-3 MSE, пакет передбачає постачання запасних частин, логістичне та програмне забезпечення, а також інші супутні елементи.

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У Держдепі наголосили, що запропонована угода має посилити українську протиповітряну та протиракетну оборону, зокрема забезпечити подальше функціонування наявних систем Patriot в умовах постійних російських повітряних атак.

«Цей запропонований продаж підвищить спроможність України протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом удосконалення її можливостей інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони», — зазначили в американському відомстві.

Хто оплатить ракети PAC-3 для України

Згідно з повідомленням Держдепартаменту, загальна орієнтовна вартість можливого продажу становить 2,1 млрд доларів. При цьому залучення безпосередніх коштів США для фінансування угоди не передбачається.

Україна оплатить придбання ракет за рахунок внесків Канади, Німеччини та Норвегії в межах програми JUMPSTART, а також коштів, передбачених кредитом Європейського Союзу на підтримку України (Ukraine Support Loan).

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«Залучення коштів США у цьому продажу не передбачається», — підкреслили в Держдепі.

Основним підрядником у межах потенційної угоди визначена американська компанія Lockheed Martin зі штаб-квартирою в місті Бетесда, штат Меріленд.

У США пояснили, як угода посилить українську ППО

У Державному департаменті зазначили, що Україна має необхідні можливості для інтеграції ракет та супутнього обладнання до складу своїх Збройних сил. Реалізація потенційного продажу також не потребуватиме направлення до України додаткових представників американського уряду чи компанії-підрядника.

За оцінкою Держдепу, угода сприятиме зміцненню безпеки України, яку у Вашингтоні вважають важливим чинником політичної та економічної стабільності в Європі. Водночас американське відомство запевнило, що можливий продаж не матиме негативного впливу на оборонну готовність Сполучених Штатів.

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Рішення Держдепартаменту означає схвалення можливого продажу, але не є підтвердженням уже здійсненого постачання. У повідомленні не наведено графіка передавання ракет Україні або очікуваних термінів їхнього надходження.

Нагадаємо, 27 жовтня президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів про проблеми з постачанням ракет для американських систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, обсяги допомоги від США недостатні, щоб повною мірою захистити Україну від російських балістичних атак.

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