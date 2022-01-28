США скликають засідання Радбезу ООН через загрозу російського вторгнення до України

Провести засідання пропонують в понеділок, 31 січня.

Глава місії США при ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала провести відкрите засідання Ради Безпеки ООН через загрозливі дії Росії біля кордонів України.

Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті американського представництва в ООН.

Американська дипломатка наголосила, що нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі є надзвичайно важливим питанням “для міжнародного миру та безпеки”.

“Понад 100 000 російських військовослужбовців розміщені на кордоні з Україною, а Росія бере участь в інших дестабілізуючих акціях, спрямованих проти України, що становить явну загрозу міжнародному миру та безпеці та Статуту ООН”, - йдеться у повідомленні.

Таку пропозицію США зробили “після тижнів тісних консультацій з Україною та партнерами в Раді Безпеки”, щоб за допомогою дипломатії знизити напруженість.

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"Члени Ради Безпеки повинні ретельно вивчити факти та розглянути, що поставлено на карту для України, Росії, Європи, а також для основних зобов'язань та принципів міжнародного порядку у разі продовження вторгнення Росії в Україну", – йдеться у заяві.

Судячи з повідомлення Лінди Томас-Грінфілд, засідання може відбутися в понеділок, 31 січня.

“Це не момент, щоб чекати і спостерігати. Зараз потрібна повна увага Ради, і ми з нетерпінням очікуємо прямого та цілеспрямованого обговорення в понеділок”, - йдеться у заяві.

США скликають Раду Безпеки ООН через загрозу російського вторгнення в Україну | Новини світу

Нагадаємо, народні депутати на пленарному засіданні 25 січня розглянули звернення Верховної Ради до міжнародних парламентів, урядів та організацій через військовий шантаж Росії.

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