США скликають засідання Радбезу ООН через загрозу російського вторгнення до України

Провести засідання пропонують в понеділок, 31 січня.
Глава місії США при ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала провести відкрите засідання Ради Безпеки ООН через загрозливі дії Росії біля кордонів України.
Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті американського представництва в ООН.
Американська дипломатка наголосила, що нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі є надзвичайно важливим питанням “для міжнародного миру та безпеки”.
“Понад 100 000 російських військовослужбовців розміщені на кордоні з Україною, а Росія бере участь в інших дестабілізуючих акціях, спрямованих проти України, що становить явну загрозу міжнародному миру та безпеці та Статуту ООН”, - йдеться у повідомленні.
Таку пропозицію США зробили “після тижнів тісних консультацій з Україною та партнерами в Раді Безпеки”, щоб за допомогою дипломатії знизити напруженість.
"Члени Ради Безпеки повинні ретельно вивчити факти та розглянути, що поставлено на карту для України, Росії, Європи, а також для основних зобов'язань та принципів міжнародного порядку у разі продовження вторгнення Росії в Україну", – йдеться у заяві.
Судячи з повідомлення Лінди Томас-Грінфілд, засідання може відбутися в понеділок, 31 січня.
“Це не момент, щоб чекати і спостерігати. Зараз потрібна повна увага Ради, і ми з нетерпінням очікуємо прямого та цілеспрямованого обговорення в понеділок”, - йдеться у заяві.
Нагадаємо, народні депутати на пленарному засіданні 25 січня розглянули звернення Верховної Ради до міжнародних парламентів, урядів та організацій через військовий шантаж Росії.
Читайте також:
- Загроза російського вторгнення: на яку військову підтримку від США можна очікувати найближчим часом
- "Тривожні валізки не потрібні": у Міноборони звернулися до українців у зв'язку з загрозою нападу РФ
- "Агресія РФ проти України коштуватиме їй дорого": Столтенберг вітає розгортання сил союзників у східній частині НАТО